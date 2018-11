Rosalia, o fenómeno que ganha Grammys e irrita os puristas

Catarina Ferreira Hoje às 19:00 Facebook

Quando, em setembro de 2017, Rosalía, acompanhada de Raul Free atuou no Theatro Circo, em Braga, reinava a irritante reticência com que os portugueses teimam em olhar para a música espanhola. Mas, a programação do Theatro Circo, alheia a estas questiúnculas, tem a vantagem de antecipar o que está por chegar. À época, agências de viagens trouxeram camionetas cheias de Vigo, para vir ver a miúda que andava a pulular por Los Angeles.

Esta semana, ganhou dois Grammys latinos, um para "Malamente" (Melhor Canção Alternativa) e outro como para Melhor Fusão/interpretação.

Os prémios valeram-lhe inúmeros títulos internacionais na imprensa. Rosalía está a reinventar o flamenco. Mas não, não está. Os elogios são antes prova que não conhecem uma geração onde Diego el Cigala, Ketama, Lolita Flores, Rosario, Bebe, Chambao, Ojos de Brujo, La Shica, Concha Buika, Silvia Perez Cruz, Los Delinquentes e tantos outros cabem. A geração do "Flamenquillo", que misturaram o flamenco tradicional, com tango, com bossa nova, com jazz, com pop, e com rock, muito bem escudados pela métrica dos "palos do flamenco", porque eram filhos dela.

Rosalía irrita os "puristas do cante jondo". O cante é, na tradição flamenca, a disciplina de que se diz só está verdadeiramente ao alcance a quem é do meio. Nem Miguel Poveda - que também é payo e, veja-se só, catalão - com êxitos internacionais, mas que "é bom é para cantar coplas porque tem um cantar muito bonito". Para cantar flamenco há que ser cigano, defendem, o mesmo que se reclama das vozes negras para a soul. O cantar flamenco tem de doer - "el cante puro duele".

Depois de um Paco de Lucia, filho de uma portuguesa e payo (não cigano) se ter tornado o mestre da guitarra flamenca e de gerações consecutivas de bailaores payos (Eva La Yerbabuena, Rocío Molina, Javier Latorre) serem prémios nacionais da dança, estava desfeito o equívoco quanto a estas disciplinas, que vivem tanto de inspiração como de trabalho e virtuosismo técnico.

Permanece como "Santo Graal" o Cante. O primeiro que se aproxime será alvejado primeiro e questionado depois. Para cúmulo, no seus vídeoclips, Rosalía usou uma série de referentes ciganos e andaluzes: cristos e touros. Apropriação cultural e infâmia, disseram. Ela sorriu e acenou, levantou as mãos em riste, cheias de anéis e usou a máxima, falem mal de mim, mas falem.

A primeira vez que Lola Flores atuou nos Estados Unidos, a crónica da época escreveu: "Não sabe cantar, não sabe dançar, mas não tirem os olhos dela". A mesma descrição pode servir a Rosalía, no alto dos seus 26 anos, uma magia inexplicável e uma grande máquina de produção. Na apresentação do seu disco "El Malquerer", estiveram 11 mil pessoas, numa praça em Madrid, e ali emergiu ela tal qual Beyoncé, com o seu grupo de oito bailarinas. Só as bailarinas têm uma conta de Instagram com 11 mil seguidores. Para as suas coreografias, tenta sempre assessorar-se com os melhores. E tem um dos coreógrafos catalães mais criativos, José Manuel Alvarez a acentuar-lhe a flamencura.

Ela apropriou-se e bem de códigos, tiques, formas de fazer e apresenta um produto bom que, como dizia Fernando Pessoa, "primeiro se estranha e depois se entranha". As gavetas não são assim tão importantes. E não senhores, não falamos de um fenómeno como "Despacito" e todas essas bombas latinas que fazem êxitos dançantes de Verão e afins, que nada têm a ver com a rigidez musical dos códigos de flamenco, devidamente documentados.

Rosalía vai dar cada vez mais cartas, Almodovar já a reclamou para o seu novo filme "Dolor y Gloria".