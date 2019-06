Roubou minidisc aos Radiohead e pede resgate e a banda publicou a música pirateada

Hoje às 14:02 Facebook

O grupo britânico Radiohead divulgou, esta terça-feira, 18 horas de material não editado, do final dos anos 1990, que tinha sido pirateado dos arquivos pessoais do vocalista, Thom Yorke.

"Na semana passada fomos pirateados. Alguém roubou o 'minidisc' de arquivo do Thom do tempo do [álbum] 'OK Computer] e alegadamente exige 150 mil dólares [132 mil euros] ou ameaça divulgá-lo", afirmou o guitarrista Jonny Greenwood na rede social Twitter.

Em resposta àquela ameaça, os Radiohead colocaram as 18 horas de música dessa época, entre 1995 e 1998, para audição gratuita nos próximos 18 dias na plataforma Bandcamp. Inclui temas ao vivo, ensaios incompletos e outro material não editado.

A partir de 11 de julho, as 18 horas de gravações serão vendidas por 18 libras (cerca de 20 euros) e as receitas reverterão para o movimento sociopolítico Extinction Rebellion.

A banda explica que este material de ensaios e gravações "não é muito interessante", é "muito, muito extenso" e que nunca houve intenção de o tornar público na íntegra, embora alguns excertos tenham sido incluídos numa reedição em cassete do álbum "OK Computer".

Os Radiohead surgiram em 1985 e editaram "Ok Computer", o terceiro álbum de estúdio, em 1997, e que é considerado uma das pedras basilares de rock alternativo, antes de partirem para experimentações mais eletrónicas e pós-rock com "Kid A", de 2000.

Dos Radiohead, que já atuaram várias vezes em Portugal, fazem parte Thom Yorke, Ed O'Brien, Philip Selway e Colin e Jonny Greenwood.