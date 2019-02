RTP anuncia telefilmes baseados em obras portuguesas

Ana Vitória Hoje às 16:24 Facebook

A RTP vai produzir 13 telefilmes, de 60 minutos, cada um com o seu realizador e elenco próprio, baseados em contos clássicos e contemporâneos de outros tantos autores portugueses. O projeto deve chegar ao público em setembro ou outubro deste ano.

O anúncio foi feito hoje por José fragoso, diretor de programas da RTP 1, no decorrer de um encontro informal com a comunicação social, que serviu de pretexto para falar das novidades da programação do canal público.

"Temos já dois desses contos adiantados, nomeadamente "O Lavagante", de José Cardoso Pires e "Um jantar muito original", de Fernando Pessoa.

Sem adiantar muitos pormenores sobre o projeto, José Fragoso revelou apenas que entre os realizadores estão nomes como António Pedro Vasconcelos, António Cunha Telles ou José Carlos Oliveira. Eça de Queirós, Mário de Carvalho ou Alexandre Herculano estão entre os autores portugueses cujos contos serão adaptados.

"O terreno do telefilme é muito relevante para a RTP, até pelos meios que envolve e por permitir o contacto com dezenas de atores. Este conjunto de 13 telefilmes é muito relevante para 2019, até porque poderá ter sequência no futuro com novos projetos", adiantou José Fragoso.

Em matéria de ficção, a RTP está recheada de novidades. Além de retomar o fio da meada da série "Conta-me como foi", "um evento importante na área da ficção", como o classificou José Fragoso, ecujas gravações, desta vez centradas nos anos 80 do século passado, contam com grande parte do elenco da primeira série. "O guião está a ser escrito e as gravações deverão começar em agosto", adiantou.

Entre Porto e Vigo

A aposta na internacionalização dos produtos de ficção em que a RTP se encontra envolvida é outra das linhas de ação do diretor de programas que ressalta, a título de exemplo, o thriller "Auga Seca", uma coprodução da RTP com a TV Galiza, cuja distribuição internacional já está assegurada.

A série, cujo enredo se desenvolve à volta de uma mulher que entra para um gangue de tráfico de droga, será rodada entre o Porto e Vigo. A protagonista será uma atriz portuguesa cujo nome ainda não foi revelado.

Saramago e mães de Bragança

Outro projeto em desenvolvimento está nas mãos do realizador Jorge Paixão da Costa. Trata-se de uma série de oito episódios intitulada "A Espia" sobre as ações de uma agente dupla no período da segunda guerra mundial.

A ficção histórica também não foi esquecida estando a RTP, em colaboração com a TVE a preparar uma série de seis episódios sobre a viagem de circumnavegação iniciada pelo português Fernão de Magalhães e concluída pelo espanhol Juan Sebastián Elcano.

Em preparação estão também outras séries. "O ano da morte de Ricardo Reis", de José Saramago, será a base de uma das produções. na história do episódio conhecido como "as mães de Bragança", que se intitula "Luz Vermelha", cuja rodagem já começou. Outra série em rodagem é a que se baseia no papel desempenhado por Eça de Queiroz, que, enquanto embaixador de Portugal em Cuba salvou milhares de chineses da escravatura. De acordo com José Fragoso, o projeto "O nosso cônsul em Havana" será lançado logo a seguir a "Teorias da Conspiração", presentemente no ar na RTP 1.

No campo dos documentários, são várias as ideias em curso e de conteúdos muito diferenciados. Estão previstas produções sobre refugiados em Portugal, sobre a história do teatro de revista, sobre os vinhos históricos portugueses, sobre Sophia de Mello Bbreyner, sobre os trilhos do salto (relativos aos percursos da emigração clandestina em Portugal nos anos 60), sobre Rio de Onor ou sobre as aves migradoras de grande distância.