Rui Moreira acusa Conselho de Fundadores de Serralves de "pusilanimidade"

JN Hoje às 15:30 Facebook

Twitter

A controvérsia em Serralves já chegou ao Conselho de Fundadores da Fundação. Rui Moreira pediu a convocação de uma reunião com "caráter de urgência". Mas Braga da Cruz, presidente do Conselho, recusou.

Luís Braga da Cruz argumenta que já estava agendada uma reunião para 5 e 7 de dezembro, não reconhecendo a existência do "caráter de urgência" referido por Moreira.

Questionado pelo JN, o presidente da CM Porto, que afirma ter recebido a resposta de Luís Braga da Cruz por escrito, dando conta de que não aceita o pedido para convocar uma reunião com caráter de urgência, lamenta a posição de "total pusilanimidade" do presidente do Conselho de Fundadores.

Para o autarca, Serralves vive "um momento definidor" e lembra que a instituição "vai muito além do museu". Moreira entende que num momento em que "a credibilidade nacional e internacional de que Serralves sempre gozou, está posta em causa", era o momento de os fundadores se pronunciarem. E lamenta que Braga da Cruz tenha um entendimento diferente.

Esta terça-feira, Rui Moreira tinha dirigido "ao presidente do Conselho de Fundadores" de Serralves "que convoque", com "caráter de urgência", aquele órgão, onde a autarquia tem assento, "para avaliar a questão suscitada acerca da exposição que está a decorrer no Museu de Arte Contemporânea", e que levou à demissão do diretor do Museu de Serralves por alegada interferência da administração.

Moreira lembrou que a Fundação Serralves tem sido alvo de notícias em órgãos de comunicação social nacionais e internacionais e de diversas manifestações públicas suscetíveis de afetar a sua imagem e reconhecido prestígio, a propósito da exposição do artista Robert Mapplethorpe", escreve a Câmara, no 'site'.

Esta quarta-feira o dia foi de grande controvérsia, com troca de acusações entre o Conselho de Administração e o ex-diretor do museu.