Safari anatómico de animais chega à Cordoaria Nacional em junho

A exposição "Animal Inside Out" vai estar na Cordoaria Nacional, em Lisboa, entre nove de junho e 14 de outubro. O safari vai revelar o que está escondido sob a pele de mais de 100 corpos de animais.

De acordo com uma nota enviada às redações, a experiência tem como objetivo que os visitantes entendam o funcionamento interno dos animais, podendo também compará-los com a anatomia humana.

Dos criadores da mostra mundialmente famosa "The Body Worlds", "Animal Inside Out" é uma coprodução Global Media Group, detentora do Jornal de Notícias, e Great Global, que exibe mais de 100 animais, entre os quais ursos, girafas, elefantes, gorilas, enguias, polvos e tubarões.

Cada animal é meticulosamente preservado pelo processo de plastinação, criado pelo casal alemão Gunther von Hagens e Angelina Whalley. O tratamento de cada corpo demora um ano, num total de 1500 horas de trabalho.

Segundo Christian Koeberl, do Museu de História Natural de Viena, na Áustria, "o Dr. Gunther von Hagens e a Dra. Angelina Whalley criaram um mundo animal que ensina mais do que qualquer livro", sendo esta exposição "uma grande experiência pedagógica".

Além da Áustria, a mostra já passou por diversos locais no estrangeiro como a Alemanha, Finlândia, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. "Animal Inside Out" já teve mais de 40 milhões de visitantes em todo o mundo.

O safari anatómico é recomendado a visitantes de todas as idades. O preço do bilhete para adultos é 11 euros, enquanto que as crianças até aos 12 anos pagam nove euros. Há ainda descontos para estudantes, seniores, grupos escolares e famílias