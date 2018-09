Saiba como vai estar o tempo durante o Primavera Sound

07 Junho 2018 às 16:36 Facebook

Twitter

Saiba quais as previsões meteorológicas para os três dias de Nos Primavera Sound, que começa, esta quinta-feira, no Parque da Cidade, no Porto.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, há previsões de precipitação até ao final da tarde, esta quinta-feira. A chuva vai parar a partir das 19 horas, estando o céu em geral nublado durante a madrugada. A temperatura deverá chegar aos 16 graus, com a temperatura mínima prevista de 14º.

Na sexta-feira, o céu estará nublado e há indicação de período de aguaceiros ou chuva ao longo do dia. Em termos de temperatura, a mínima vai baixar para os 12 graus e a máxima poderá chegar aos 18 graus.

Já no sábado a previsão melhora, mas poderá haver períodos de céu muito nublado e de aguaceiros. Há condições favoráveis à ocorrência de trovoada. A temperatura máxima vai manter-se e a temperatura mínima sobe para 13 graus.

O festival NOS Primavera Sound começa esta quinta-feira e termina no sábado no Parque da Cidade do Porto. Alguns dos destaques do cartaz são Lorde, A$AP Rocky, Grizzly Bear e Nick Cave & The Bad Seeds.