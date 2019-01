Salto atuam ao vivo na redação do JN

Hoje às 11:38 Facebook

"Férias em Família" é o terceiro álbum de originais dos Salto, editado em outubro do ano passado. Depois de "Salto" e "Passeio das Virtudes", a banda quer mostrar mais. Atuam em direto na redação do JN, esta quarta-feira.

Dividiram-se entre o Norte e o Sul (um era de Lisboa e os outros do Porto) e juntaram-se a meio do caminho, com recurso a emails, mensagens de chat, viagens de comboio e partilha de ficheiros. Luís Montenegro, Gui Tomé Ribeiro, Tito Romão e Filipe Louro formam os Salto, banda que em 2012 lançou o primeiro álbum em nome próprio. Esta quarta-feira, atuam às 15h na redação do Jornal de Notícias. O miniconcerto vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram.

Em 2016, com o álbum "Passeio das Virtudes" centraram-se na vertente mais instrumental e deixaram que o equilíbrio entre a melodia e as letras viessem (apenas) em 2018 com o terceiro álbum "Férias em Família", mais focado nas palavras.

Os singles "Rio Seco" e "Teorias" são a montra do novo álbum, num conjunto de nove faixas, que serão interpretadas no dia 2 de fevereiro na Casa da Música. A primeira apresentação do terceiro trabalho foi na discoteca Lux, em Lisboa.

"Férias em Família" é um momento de introspeção da banda, que embora tenha começado como uma dupla, apenas com Luís e Gui como membros, ganhou voltagem com Tito (que até usa arcos de violoncelo como baquetas de bateria) e Filipe, no baixo elétrico e na voz.

Antes da atuação na Casa da Música, com a participação especial do ensemble de violoncelos da ARTEAM (Escola Profissional de Música de Viana do Castelo), vão estar em miniconcerto na redação do Jornal de Notícias.