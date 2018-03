Allison Janney conquista Oscar de Melhor Atriz Secundária

C.C. Hoje às 01:22 Facebook

Allison Janney venceu o Oscar de Melhor Atriz Secundária pelo papel que desempenha em "Eu, Tonya" e Sam Rockwell conquistou a estatueta dourada na categoria de Melhor Ator Secundário.

Nomeados pela primeira vez aos Oscars, Allison Janney e Sam Rockwell eram os grandes favoritos na corrida às estatuetas douradas para melhores atores secundários. Depois de terem conquistado os principais prémios atribuídos na temporada que antecede os Oscars, Allison Janney e Sam Rockwell viram os papéis desempenhados em "Eu, Tonya" e "Três cartazes à beira da estrada", respetivamente, serem reconhecidos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

"Eu fiz tudo sozinha", gracejou Allison Janney ao segurar a estatueta dourada, em alusão ao mau feitio de LaVona, a personagem que interpreta em "Eu, Tonya". "Obrigada pela dádiva de interpretar LaVona", disse a atriz, de 58 anos, que concorria ao lado de Mary J. Blige ("Mudbound - As lamas do Mississipi"), Laurie Metcalf ("Lady Bird"), Leslie Manville ("Linha fantasma") e a veterana Octavia Spencer ("A forma da água"), que, em 2012, conquistou um Oscar nesta categoria por "As serviçais".

Nomeado ao lado do colega de elenco Woody Harrelson, Sam Rockwell conquistou a primeiro Oscar da carreira frente a nomes de peso como Christopher Plummer ("Todo o dinheiro do mundo"), Richard Jenkins, ("A forma da água") e Willem Dafoe ("The Florida project").

"Linha fantasma", de Paul Thomas Anderson, conquistou o Oscar na categoria de Melhor Guarda-Roupa, entregue a Mark Bridges. Nesta categoria concorria também o luso-canadiano Luís Sequeira, pelo trabalho desenvolvido em "A forma da água", de Guillermo del Toro, que lhe valeu o prémio de Excelência em Filme de Época atribuído pelo sindicato norte-americano de figurinistas.

Nomeado para oito Oscars, "Dunkirk", obra de Christopher Nolan, já conquistou três estatuetas douradas, todas em categorias técnicas: Melhor Montagem de Som, Melhor Mistura de Som e Melhor Montagem.

A 90.ª edição dos Oscars decorre no Dolby Theatre, em Los Angeles, e, este ano, volta a ser apresentada pela comediante Jimmy Kimmel.