Sam The Kid junta-se ao cartaz do Summer Fest

Sam The Kid é a mais recente confirmação para a edição de 2019 do festival Sumol Summer Fest. O músico português sobe ao palco principal no dia 5 de julho, no Ericeira Camping.

O artista vai apresentar pela primeira vez "Mechelas", o mais recente álbum editado no final do ano passado, e contará com a presença de todos os nomes do hip hop que participaram no seu novo trabalho, entre eles Bispo, Blasph, Bob da Rage Sense, Boss AC, Francis Dale, GROGNation, Karlon Krioulo, a brasileira Muleca, Phoenix RDC, Sir Scratch e Zuka.

O espetáculo, agendado para o primeiro dia do festival, e à semelhança do que aconteceu em 2018 com o projecto "A História do Hip Hop Tuga", vai passar em revista a evolução de parte da história do hip hop nacional.

Pela primeira vez, também a arte urbana ("street art") estará em destaque com Laro Lagosta e Oker a apresentarem os seus trabalhos no palco Quiksilver, onde, durante os dois dias, atuam também os djs SlimCutz, E.A.R.L. da editora Monster Jinx,, Puro L, Torres, Noia, do grupo artístico XXIII, e Cálculo.

Para a décima primeira edição do Sumol Summer Fest estão confirmados nomes como Young Thug, They., Brockhampton, GROGNation, Holly Hood e Kappa Jotta. Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais, a partir de 32 euros.