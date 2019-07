Sam The Kid nos Coliseus de Lisboa e Porto em outubro e novembro

Hoje às 09:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O rapper e produtor português Sam The Kid estreia-se solo nos Coliseus de Lisboa e do Porto, em outubro e em novembro, respetivamente, com dois concertos "únicos e irrepetíveis", acompanhado de orquestra e banda, foi hoje anunciado.

"Dias 18 de outubro, em Lisboa, e 08 de novembro, na Cidade Invicta, Samuel Mira entrará em palco ao lado da sua banda de sempre (Fred Ferreira, Francisco Rebelo, João Gomes e DJ Cruzfader) mas também com uma Orquestra de 24 elementos, dirigida pelo maestro Pedro Moreira, para dois concertos únicos e irrepetíveis", refere a produtora Faded, num comunicado hoje divulgado.

A estreia de Sam The Kid a solo nos Coliseus de Lisboa e do Porto marca também o regresso de um dos mais respeitados 'rappers' e produtores portugueses, ao fim de dez anos, aos concertos em nome próprio.

O primeiro álbum do 'rapper' e produtor de Chelas, que este ano completa 40 anos, "Entre(tanto)", foi editado em 1999, e estes dois concertos servirão para "comemorar essa efeméride, mais uma vez de forma avassaladora, como nos últimos vinte anos".

Além da carreira a solo, que inclui ainda os álbuns "Sobre(tudo)" (2002), "Beats Vo1: Amor" (2002) e "Pratica(mente) (2006), Sam The Kid faz parte dos Orelha Negra, faz dupla com Mundo Segundo e integra, com Beware Jack, o projeto Classe Crua, cujo primeiro álbum foi editado em junho.

Com Carlão, assinou a banda sonora do filme "O Crime do Padre Amaro", de Carlos Coelho da Silva, de 2005.

Em 2016, lançou a plataforma TV Chelas, através da qual editou, no ano passado a compilação "Mechelas", composta por 18 faixas, na qual entram ainda mais artistas, já que vários temas são colaborações, e que inclui o primeiro tema que gravou sozinho nos últimos dez anos: "Sendo Assim".

Os bilhetes para os concertos nos Coliseus já estão à venda e os preços variam entre os 20 e os 25 euros.