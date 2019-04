Sangue de pato, ópio e sanguessugas. Terapêuticas antigas e "milagres" reunidos em livro

Sérgio Almeida Hoje às 17:23 Facebook

Durante mais de 30 anos, o médico João Alberto Baptista Patrício calcorreou o país em busca de ex-votos, as oferendas com que os piedosos agradeciam às divindades a concessão de determinada graça, vista como milagre.

Essa pesquisa foi uma das bases do livro "Memórias de Medicinas de ontem - antropologia da doença - ex-votos", um impressionante ensaio em que as dimensões religiosa, médica e antropológica convergem para um objetivo comum: a tentativa contínua do homem para explicar o desconhecido e, em última instância, a essência da própria vida.

"É sempre a aflição do homem que está na origem de tudo. Na sua pequenez, dirige-se a um ser superior para que possa ser salvo", explica o médico de Coimbra, que entre 1999 e 2001 foi presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia.

São quase três séculos de história reunidos nas duas centenas de ex-votos que o autor denodadamente agrupou de acordo com o tipo de doença ou maleita. E se os livros sobre ex-votos não são novidade, já a abordagem que foi feita distingue-se das demais: a seguir ao comentário a cada quadro, apresentam-se as causas e os efeitos da doença em causa, assim como a terapêutica mais adequada.

"Tentei traçar o quadro clínico possível, com base nos elementos que tinha em mãos. É uma interpretação, mas pode haver outras", considera.

As práticas seguidas pela medicina da época impressionam qualquer leitor. A um homem que tinha engolido uma cobra enquanto dormia no campo, um médico sugere uma dieta de três dias, após a qual devia ingerir um bocado de carne. O médico colocava então um anzol na boca do paciente para que a cobra o trincasse e pudesse por fim ser içada. A um outro doente que apresentava um pulmão infetado, o médico recomendou verduras durante um ano. "Quando o paciente voltou, espetou-lhe um punhal para extrair o pus. A Polícia foi chamada ao local, mas não prendeu o médico porque considerou que ele agiu em nome da ciência", refere o autor.

Apesar dos métodos duvidosos, o livro apresenta casos de recuperação notáveis, com pacientes que "por amor dos santos e de Deus ressuscitam dos mortos". Cético quanto à abundância da palavra "milagre", atribuindo-a a "uma liberdade popular", João Patrício não desvaloriza essa "religiosidade fortemente enraizada no povo", considerando-a mesmo "útil".

Se o caminho percorrido pela medicina nas últimas décadas tornou obsoletas quase todas estas terapêuticas, a verdade é que João Patrício entende que há uma dimensão, assente na proximidade com o paciente, que devia ser recuperada. "É preciso humanizar a medicina", defende.

Terapêuticas

Comichão

"O sangue de pato aplicado nos pruridos e comichões é remédio deles"

1791



Intoxicação alimentar

"Que a pessoa que tomou veneno se meta dentro do ventre de um cavalo, de um boi, ou de um burro, abrindo-os vivos, e metendo-se a tempo que estejam quentes, para extrair o veneno às partes externas com o calor dos ditos animais"

1731



Cataratas

"Não é de pouca utilidade o bafo de menino pela manhã, mastigando primeiro semente de erva. Também é muito louvado lamber os olhos por muito tempo ou com a língua do menino, ou de algum cachorrinho"

1705



Febre gástrica

"Aplicação de sanguessugas, resolutivos, purgantes, vomitórios, etc."

1842



Dores no coração

"Tratamento vigoroso desde o início: sangria geral e local, administração de bebidas adoçantes e refrescantes; repouso absoluto. Nos aneurismas, a terapêutica inclui ópio, água de louro-cerejo e óxido de zinco e outros agentes"

1842



Esterilidade

"Os banhos de água morna, seguidos pelo uso de águas minerais, são convenientes a mulheres estéreis para desembaraçar e desvanecer as obstruções do útero"

1815