Sara Sampaio em filme português sobre crianças desaparecidas

Top model junta-se a Ana Moreira, Vítor Norte e Victoria Guerra em história que vai começar a ser rodada em Viana do Castelo.

"Sempre quis ser atriz e representar." Sara Sampaio tem assumido o objetivo e, após chegar ao topo da moda internacional, prepara-se para agarrar novo desafio na ficção, novamente em português. Depois de provar o talento no filme "Carga", realizado por Bruno Gascon, este autor convidou-a para integrar mais um dos seus projetos.

Assim, a top model da Victoria's Secret fará parte do elenco de "Sombra", uma narrativa que parte de histórias reais de crianças portuguesas desaparecidas.

De acordo com a produtora Joana Domingues, da Caracol Protagonista, "trata-se de uma ficção baseada em factos verídicos e centrada na história de amor, coragem e força de uma mãe em busca do seu filho".

"O argumento foi escrito com base nas conversas que o Bruno Gascon teve com vários familiares de crianças portuguesas desaparecidas e, em particular, com uma mãe cuja história o influenciou profundamente. O contacto com as famílias foi possível graças à parceria que estabelecemos com a Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas, com a qual estamos a trabalhar desde o início", acrescentou a responsável.

As filmagens decorrerão entre 21 setembro e 23 de novembro, em Viana do Castelo, com a atriz Ana Moreira no papel principal. O elenco junta outros nomes bem conhecidos, entre os quais estão Vítor Norte, Ana Bustorff, Lúcia Moniz ou Tomás Alves, e tem o apoio logístico da Câmara Municipal da cidade que serve de cenário ao drama.

Viana do Castelo será projetada a nível nacional e internacional, uma vez que "Sombra" já tem distribuição assegurada nos Estados Unidos da América, Canadá, Brasil e América Latina. A RTP adquiriu os direitos televisivos para a transmissão da versão em série.