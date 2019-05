Susana Travassos apresenta novo disco na redação do JN

Hoje às 11:14 Facebook

Susana Travassos apresenta o novo disco, "Pássaro Palavra", esta quinta-feira, na redação do JN, a partir das 15.30 horas. O showcase vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram.

A cantora algarvia Susana Travassos vem conquistando nos últimos anos um espaço de prestígio na América Latina.

Durante o período vivido no Brasil, atuou ao lado de músicos como Chico César, Yamandu Costa, Zeca Baleiro, Chico Saraiva, Chico Pinheiro e Toninho Horta.

O seu terceiro disco, "Pássaro Palavra", é o seu primeiro trabalho autoral. Foi gravado em Buenos Aires, conta com composições próprias e canções inéditas de Luísa Sobral, Melody Gardot e Mili Vizcaíno.

Nunca um disco de uma portuguesa soou tão brasileiro na Argentina. Ou tão argentino no Brasil. E no entanto, é um trabalho profundamente português porque o atravessa uma melancolia só justificável pela herança da artista.

As suas interpretações, tão cheias de referências, de influências, de viagens, mostram a sua enorme versatilidade, a sua originalidade e a certeza de que não representa cânones. Não imita. Não segue.

O disco conta com a colaboração de instrumentistas em atividade na Argentina, entre eles Tiki Cantero (percussão), Paula Pomeraniec (violoncelo), Guilherme Rubino(violino), Mariano Malamud (viola), Nacho Amil (piano), Gonzalo Fuertes (contrabaixo), Santiago Arias (bandoneon) e o produtor Alan Plachta (guitarras). Como convidado, o disco tem o arranjador e pianista Diego Schissi, um dos nomes mais festejados da nova geração da música argentina.

"Não está desligado da psicanálise, outra das minhas paixões, onde a palavra é o motor da escuta e da mudança, da procura do desejo fundamental, da cura e da realização", afirma a cantora.

A compositora vai para a Coreia para diversos espetáculos durante este mês e no próximo dia 31 apresenta "Pássaro Palavra" no Teatro Ibérico, em Lisboa.