Sardinha Também é Peixe ao vivo na redação do JN

A banda Sardinha Também é Peixe atua, esta segunda-feira, ao vivo, a partir das 15.30 horas, na redação do JN. O showcase vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram.

Sardinha Também é Peixe - ou STéP - surge algures durante o ano de 2014, no quarto universitário de André Barbosa.

Assente nos pilares do Blues e do Pop/Rock, procura fomentar a descontração e o relativismo pelas coisas no geral.

O lançamento do EP "Eh!", em 2017, levou o projeto a locais de referência como o Hard Rock Café Porto, AgitÁgueda e Mercado do Bom Sucesso.

Depois do pré-lançamento do primeiro LP a 18 de abril, segue-se o lançamento oficial de "Choveu?Não Reparei", a 12 de maio.