Scorpions regressam a Portugal em junho

A banda alemã Scorpions anunciou, esta quarta-feira, uma digressão mundial, com paragem em Portugal, a 26 de junho, no Altice Arena, em Lisboa.

A Crazy World Tour 2019 vai levar ao palco da Altice Arena Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs, Pawel Maciwoda e Mikkey Dee. "Wind of Change", "Rock You Like A Hurricane", "Send me an Angel" e "Always Somewhere" são alguns dos temas que marcaram os mais de 50 anos de carreira da banda.

O anúncio foi feito esta manhã no Facebook dos Scorpions.

Com mais de 100 milhões de discos vendidos, segundo o comunicado da promotora, os Scorpions nasceram em 1965 na cidade de Hannover, tendo os seus temas já sido alvos de versões por grupos como Smashing Pumpkins, Green Day, Korn ou System of a Down, recorda a página da banda.

"Crazy World" é também título do disco que lançaram em 1990, o 11.º registo de estúdio da banda que atuou no ano passado no Estádio Municipal de Oeiras, depois de ter estado no festival Marés Vivas em 2017 e é presença constante nos palcos portugueses.

Os preços dos bilhetes variam entre os 32 e os 54 euros.