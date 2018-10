Scott Matthew ao vivo na redação do JN

Hoje às 10:55 Facebook

O músico australiano Scott Matthew atua, esta terça-feira à tarde, na redação do JN. O concerto tem transmissão em direto, a partir das 15.30 horas, nas redes sociais Facebook e Instagram.

Scott Matthew, músico e compositor australiano a viver há muitos anos em Nova Iorque, conhecido pelas suas baladas românticas, tem um novo álbum. "Ode to Others" é o sexto trabalho do músico e foi lançado em abril. Neste disco, Scott Matthew põe em perspetiva o futuro a partir de uma outra atitude perante a vida e a criação artística.

Neste álbum, os fãs vão encontrar, segundo Matthew "odes para pessoas" que o autor "ama" ou "admira", "pessoas até inventadas e lugares" que traz "no coração".

Scott Matthew é um dos grandes cabeças de cartaz do Misty Fest 2018. Abre o festival esta quarta-feira, no Porto, na Casa da Música, e na agenda estão mais três espetáculos apontados em Coimbra, Braga e Lisboa.

Na sua discografia está incluído um trabalho de 2016, "Life is Long", concretizado em parceria com o compositor e músico português Rodrigo Leão.