"Se todos os políticos falassem como Marcelo, a história do Mundo seria outra"

Ana Vitória Hoje às 14:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Vive entre o Brasil e Portugal, dá aulas na Universidade de Coimbra, ensinando alunos a escrever canções, ela que aprendeu a ler sozinha aos cinco anos e que, em certo sentido, está casada com a palavra tanto quanto com a música - recebeu o primeiro violão aos seis anos.

Adriana Calcanhotto, cantora e compositora brasileira de 53 anos, filha de pai músico e mãe bailarina, 17 álbuns gravados - incluindo o "Adriana Partimpim", coleção de canções para crianças com que ganhou em 2004 o Grammy Latino, e que inclui a canção "Fico assim sem você", que toda a gente mais ou menos saberá cantar de cor -, lança, na próxima sexta-feira, um novo disco. "Margem" encerra a trilogia dedicada ao mar, iniciada há duas décadas.

Calcanhotto encontrou-se com o JN na semana passada, depois de participar nas Conferências do Estoril e antes de regressar ao Brasil, para a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP). Elogiou Marcelo e criticou Bolsonaro, aplaudiu Chico e rendeu-se ao fado. Detalhou cada canção do disco que a fará regressar aos palcos portugueses no fim do ano, mas entre a música e as palavras, a confissão: hoje, diz, vive "mais do silêncio".