Segundo concerto dos U2 em Lisboa também já está esgotado

O segundo concerto dos U2 em Lisboa, a 17 de setembro na Altice Arena, já esgotou, disse à agência Lusa fonte da promotora Ritmos & Blues.

Os bilhetes de venda geral ao público tinham sido disponibilizados a partir das 09:00 de hoje apenas na Internet, através da Blueticket, tendo o concerto esgotado em duas horas.

O grupo rock irlandês dará este ano dois concertos em Lisboa nos dias 16 e 17 de setembro, no âmbito da digressão "EXPERIENCE + iNNOCENCE".

Esta será a sexta vez que os U2 atuam em Portugal. Em 2010 deram dois concertos esgotados no Estádio Cidade de Coimbra, em 1982 tocaram no festival de Vilar de Mouros e em 1993, 1997 e 2005, atuaram no Estádio José de Alvalade, em Lisboa.

Os U2 voltam agora à estrada depois de terem feito em 2017 uma digressão de celebração dos 30 anos do álbum "The Joshua Tree".

Em dezembro lançaram o álbum "Songs of Experience", que dá o mote para a nova digressão mundial, que começa a 02 de maio em Tulsa, nos Estados Unidos, e chega à Europa a 31 de agosto, em Berlim.

Formados em Dublin, em 1976, os U2 integram Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr.