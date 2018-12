Seis séries novas e palmas para o regresso de Ray Donovan

José Miguel Gaspar Hoje às 19:32 Facebook

O mundo como local incessante de perdimento, vácuo e morte (mas uma delas é terna e outra é uma animação) e a ficção televisiva como espelho negro dessa demência. Há aqui sete séries estrangeiras para ver e repetir

Baby

Centrada nos dramas dos adolescentes, "Baby" é a segunda série italiana a figurar na Netflix após a estreia, em 2014, da soberba "Gomorra" (as façanhas no sindicato do crime no mundo das drogas de Nápoles, universo relatado pelo escritor Roberto Saviano, regressam para a 4.ª temporada em 2019). Acusado por uns de ser um mero ""Morangos com Açúcar" mas com pimenta" e por outros de promover e glamorizar a prostituição juvenil, "Baby" traz lastro de polémica por se apoiar numa história real. A série segue as intimidades de vários adolescentes num colégio privado de Parioli, zona residencial de classe alta em Roma e, em seis episódios de 50 minutos cada, exibe os dois pecados de que é acusada - a que se juntará ainda uma espécie de pedagogia paternal simplória que arrufa tanto quem tem filhos como quem não tem.

O que a salva, então? O elenco acertado de jovens bravos atores, um muito razoável nível de produção e a qualidade da banda sonora (Bon Iver, Chromatics e Chvrches são algumas das bandas "indie" que a cercam e enformam). Além de prostituição de luxo, fala-se aqui de bullying, do consumo de drogas, das famílias desagregadas, do peso dessa ausência e do peso da paixão, com a perspetiva romântica adotada no argumento, que escolhe como espinha dorsal o primeiro amor entre uma das miúdas e um aluno árabe acabado de chegar ao colégio.

Estreada em novembro, a 2.ª temporada de "Baby" estreia em 2019 e não se sabe se levará até ao fim o guião da "história real" em que duas menores metidas no tráfico sexual acabam traumatizadas a correr psicólogos e psiquiatras e a mãe de uma delas, que sabia da exploração e a incentivou, condenada a pena de prisão de seis anos.

O método Kominsky

Guardadas as devidas distâncias da excentricidade e do argentário, "O método Kominsky", a nova série criada por Chuck Lorre, autor de "Dois homens e meio", podia ser a biografia da terceira idade dos atores Michael Douglas (74 anos) e Alan Arkin (84 anos).

Terna, poderosa, auto-irónica, muito bem escrita e cheia de chispa na química entre os dois protagonistas, "O método Kominsky" segue a vida de um ator que teve um breve sucesso no passado e agora é formador de atores à espera de ser redescoberto, e o seu melhor amigo, um produtor judeu milionário a quem vai morrer a mulher - e com quem ele continuará a falar, ou com o seu espetro, ao longo de quadros de grande comicidade e enternecimento.

A 1.ª temporada de oito episódios (30 minutos cada) chegou agora ao fim, mas está já prometido o regresso para meados de 2019. Está nomeada para três Globos de Ouro: melhor série cómica do ano, melhor ator (Douglas) e melhor secundário (Arkin).

Ozark

No segmento dos "dramas criminais de casal", de que "House of cards", uma série sobre a glutonaria politica, e portanto sobre o horror, é o melhor exemplo, há agora "Ozark", que chegou já à 2.ª temporada.

A série, que foi a mais vista no verão de 2017 na Netflix americana, segundo a Parrot Analytics, é sobre um homem comum em situação extraordinária. Jason Bateman é esse sujeito e anti-herói, um analista financeiro obrigado a fugir de Chicago com a mulher (Laura Linney) e os dois filhos adolescentes e a exilar-se em Ozark, "a riviera hillbilly da América", para lavar dinheiro de um barão de droga. A perplexidade da presença permanente da violência abrirá fendas no verniz quotidiano e irá contaminar todo o núcleo da família. Como nas peças de Tetris, o casal move-se em complementaridade, encaixando os desafios, e o sobe e desce da vivência criminal, como num jogo, conforme a necessidade das linhas e dos despiques das peças e problemas que desabam continuamente do céu.

A sobrevivência da família, que se molda com tranquila exaltação à nova realidade, e a lenta mas definitiva erosão da ética e da moralidade são os desafios que "Ozark" quer espelhar. Aqui, o dinheiro é menos a raiz de todo o mal e mais o combustível de todas as relações humanas, como se fosse uma força da natureza que empurra ou engole todo o poder do indivíduo; o dinheiro, sobretudo muita quantidade de dinheiro, não é uma libertação mas um fardo de horror. É dos melhores dramas que vimos este ano. As duas temporadas somam já 20 episódios (60 minutos cada) e vêm aí mais 10 da 3.ª.

Maniac

Retrato do mundo retrofuturista que aí vem e da vida de extrema solidão individual que já se forma no horizonte tecnológico, "Maniac" não é uma série sem termo mas uma minissérie dividida por dez episódios (40 minutos cada). É o drama simples de duas pessoas emocionalmente "avariadas" que se curam quando se ligam uma à outra: Owen (Jonah Hill), a ovelha negra de uma família rica, que sofre de esquizofrenia, e Annie (Emma Stone), uma viciada em drogas duras, traumatizada, que vive crivada de culpa por uma tragédia pessoal.

Os dois vão inscrever-se nos ensaios clínicos de uma nova e poderosa droga que extermina para sempre toda a angústia mental e elimina a necessidade de terapia. A droga atua em três etapas, terminando com um novo desenho do mapa da mente de cada paciente.

Cheia de energia excêntrica e aspirando a extremos absurdos de drama e humor, "Maniac" consegue ser original e familiar ao mesmo tempo, deixando-nos sem quaisquer saudades do futuro - a solidão vai ser tanta que haverá serviços de aluguer real de amigos ou de arrendamento de um marido ou de uma família inteira para quem não os tiver.

BoJack Horseman

Esta é uma série diferente: é uma animação para espectadores adultos e interdita a crianças. Hilariante e irreverente, é difícil de descrever além das suas linhas gerais, porque é tão estranha, numa combinação de engraçada e desalinhada, que parece impossível ou pelo menos improvável de produzir em Hollywood.

Mas existe, já tem cinco temporadas e funciona deliciosamente. Com as vozes de Will Arnett, Amy Sedaris e Alison Brie, "BoJack Horseman" é a biografia de um cavalo que fala e que, além de milionário, bêbado, cínico e narcísico, é uma ex-estrela de TV que procura agora ser reconhecido como ator sério. Mostrando animais antropomórficos em interação com humanos copulativos, a série é uma ácida e excessiva metáfora, mas acertadíssima, do sistema de produção de Hollywood em que todos se comportam como animais e tudo ou quase se resume à selvajaria ou à alucinação.

O cavalo protagonista (deliciosa voz grave e docemente cavernosa de Will Arnett) é uma súmula bem achada de ambiguidade, ou seja, de humanidade: é charmoso e caprichoso, demasiado autocentrado para representar o Bem, mas inseguro de mais para se comprometer com o Mal. Sem figura paternal à vista, com uma mãe repressora, BoJack só quer, afinal, ser aceite, ou pelo menos conseguir ter alguma atenção - mas é um cavalo que sofre tanto de uma dose inebriante de tédio quanto de uma dose ainda maior de si mesmo.

Talvez "BoJack Horseman" seja no seu surrealismo uma série mais inteligente do que engraçada, mas muitas vezes é mesmo muito inteligente e, além disso, está em finíssima sintonia com o absurdo do tipo de fama que cerca o seu cavalo protagonista. As cinco temporadas têm 62 episódios (25 minutos cada) e a produção da 6.ª foi anunciada este mês, devendo estrear no final do próximo ano.

Narcos México

Prequela das duas temporadas iniciais de "Narcos", "Narcos México", que estreou no mês passado, é uma nova visão da série sobre o narcotráfico, estabelecendo uma leitura complementar, e prévia no tempo, sobre o que foi a instituição dos impérios sul-americanos da droga cujo expoente mediático, e de modelo de negócio social, será sempre Pablo Escobar - que é muito mais herói do que vilão na sua Colômbia natal.

Com um bocadinho menos de força emocional e exigência dramática do que a série original, "Narcos México", com Michael Peña e Diego Luna nos lados opostos da lei e do vício, conta-nos agora a ascensão do Cartel de Guadalajara, principal difusor de cannabis no mundo dos anos 1970, e da sua passagem e evolução para os circuitos pesados de distribuição de cocaína que caracterizaram o todo-poderoso cartel de Medellin, a mítica capital colombiana dos empreendedores viciosos e dos seus guardiões arrebatados de violência.

Mostra-nos também como se formou e metastizou durante a era Reagan a célebre DEA, agência governamental norte-americana de combate à droga. Embora os episódios sejam longos (60 minutos), o ritmo é acertado na velocidade e contém charme e incerteza suficientes para manter as coisas consistentemente interessantes até ao fim. A 2.ª temporada chega aos ecrãs no próximo ano.

Ray Donovan

"Ray Donovan", a série, criada por Ann Biderman, argumentista e produtora da assombrosa "NYPD Blue" (1993), é uma coisa à parte, é o melhor produto - ou pelo menos o que contém melhores chutos de dopamina - em arco e profundidade neste lote de sete séries novas ou renovadas.

Ray (que esplêndido ator é Liev Schreiber) é um "fixer" nos bastidores da insanidade milionária de LA que resolve todos os problemas que não podem ser resolvidos nas cercaduras da lei. Seríssimo e cheio de violência no coração, metido numa armadura Armani de vincos e camisas impecáveis, Ray assusta, bate, coage, oprime, chantageia, extorque e mata, às vezes tudo sucessivamente, sem que nunca perca o afecto do espectador. Mais: desde que a série começa, e já lá vão cinco temporadas e 60 episódios de uma hora cada, Ray deseja fervorosamente, e nós com ele, matar o pai (Jon Voight, uma imaculada e indulgente consubstanciação do Diabo na figura do pai proxeneta, traficante e ausente; ganhou um Globo de Ouro em 2014).

Por que é isso possível? Porque Ray é o produto comovedor da desumanização, da brutalidade viva: a pedofilia dos padres de Boston que cobriram com os seus mantos caninos milhares de rapazes irlandeses católicos de Boston como Ray e os seus irmãos. Violenta e feérica, plena de absurdismo insano, voluptuosamente manipuladora, com os dentes permanentemente ferrados no bestial realismo imoral dos ricos e famosos, Ray Donvan é com toda a certeza imortal. E por isso regressou para a 6.ª temporada (para já apenas no TVSéries; em 2019 no Netflix).