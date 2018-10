Semibreve: música eletrónica para pés e cabeça durante três dias em Braga

José Miguel Gaspar Hoje às 18:40 Facebook

O 8.º Semibreve é um perfeito caleidoscópio emocional em de 13 concertos. O festival de eletrónica de vanguarda arranca esta sexta-feira e prossegue até domingo com o Theatro Circo e a sala do gnration já esgotadas.

É um cardápio inteiro de atuações inéditas e há de tudo, ou quase tudo, neste firmamento da música digital: bandas sonoras abstratas esculpidas a laser (Robin Fox), descidas ao subtérreo electro de Detroit (DJ Stingray), expedições de ambientalismo moderno em busca do som da matéria negra colhido diretamente no espaço (William Basinski), drones carregados de calamidade e algoritmos de beleza (Caterina Barbieri), disparos de footwork subatómico (RP Boo), minimalismo op-art (Keith Fullerton), um festim de techno (SOS Gunver Ryberg) ou canções experimentais com piano e a voz de Liz Harris encapsulada numa abóbada de silêncio onde apetece viver (Grouper). Esta última proposta contém uma ou duas singularidades perante os restantes artistas: Grouper é a única formação que apresentará uma vocalista em primeiro plano; e será das poucas ocasiões em que se verão instrumentos tradicionais no palco do Semibreve, no caso, a guitarra e o piano.

O festival de música eletrónica e artes digitais que há oito anos meteu Braga no mapa neuronal europeu dos acontecimentos avant-garde arranca hoje, sexta-feira, para a sua celebração anual de três dias. Como sucede sempre nos últimos anos, o Semibreve já esgotou os passes gerais, que custavam 39 euros, e também os ingressos individuais de 1 dia, que eram vendidos a 9 euros.

"Cada cartaz nosso é sempre um salto no escuro para o público, mas, sem qualquer surpresa, temos cada vez mais espectadores que se querem juntar a nós", diz ao JN Luís Fernandes, o programador do Semibreve que idealizou o certame e que o ergueu à condição dos acontecimentos eletrónicos mais relevantes do país (outros dois serão os festivais NeoPop, em Viana, e o FORTE, em Montemor-o-Velho). "Este é o nosso momento anual de intromissão nas novas manifestações imersivas de som e que apresentam música como uma nova experiência sensorial", continua Fernandes, que a seguir lança um dado concreto: "Criamos o nosso próprio público e esse público tem já uma base de confiança tal que quando este ano pusemos 250 bilhetes à venda, ainda antes de anunciar qualquer nome do cartaz, esses bilhetes esgotaram rapidamente".

Com 13 estreias absolutas em Braga, o Semibreve divide-se entre dois espaços dissemelhantes mas complementares, o Theatro Circo e a sala negra do edifício gnration. Assim, a música é também fatiada entre a que é atirada para os pés e que se pode dançar (argumentos pós-meia-noite, onde se inclui agora Actress, entrado à última hora por troca com Jlim, que cancelou por motivos de saúde) e propostas ambientais óticas disparadas essencialmente à cabeça.

O destaque maior cairá em William Basinski, ponta-de-lança do ambientalismo moderno que traz peça nova e espetacular: foi buscar um mapa luminescente à colisão de buracos negros captada há 1,3 milhões de anos pelo Observatório de Ondas Gravitacionais com Interferómetro Laser (LIGO, no acrónimo em inglês) e fez disso música que Braga vai poder ouvir em estreia mundial. A peça tem edição em disco prevista para 2019 e chamar-se-á "On time, out of time".

Luís Fernandes abre o leque do cartaz e aponta outras vias de descoberta. Desde logo Keith Fullerton Whitman (domingo, 17 horas, Theatro Circo), o norte-americano que expande o ambientalismo tonal e tece redes sonoras complexas nos seus sintetizadores modulares; em Braga vai atuar com Pierce Warnecke em ideias de resgate sobre a op-art e o minimalismo, explorando novas conjugações entre o som e o vídeo. Outro espetáculo a merecer a nossa atenção, na ótica do programador, é uma encomenda do Semibreve 2018: a música electro-acústica de Sarah Davachi junta-se às ideias visuais de Laetitia Morais que, na gestação, darão à luz um filme completo. É no sábado, às 21h30, no belo auditório maior do Theatro Circo.

Por último, o programador Luís Fernandes coloca o foco no espetáculo de abertura do Semibreve 2018, esta sexta-feira à noite, pela raridade que representa: a execução integral ao vivo de "Belzebu", célebre edição de 1983 dos Telectu que inaugurou em disco o minimalismo em Portugal. Vítor Rua subirá ao palco com António Duarte, que substitui o fundador do grupo, Jorge Lima Barreto, desaparecido em 2011 aos 61 anos. O preciosismo da recriação vai a este ponto: serão usados os instrumentos originais, assim como as partituras e as projeções.

Eis a programação completa do Semibreve deste ano:

Sexta-feira

Theatro Circo:

Telectu: 21h30

William Basinski: 22h50

Qasim Naqvi: 23:59

GNRation:

Actress: 0h45

RP Boo: 02h15

Sábado

Universidade Minho:

Caterina Barbieri: 17h

Theatro Circo:

Sarah Davachi + Laetitia Morais: 21h30

Grouper: 22h50

Alfredo Costa Monteiro: 23h59

GNRation:

SØS Gunver Ryberg: 0h45

DJ Stingray: 02h

Domingo

Theatro Circo:

Keith Fullerton Whitman + Pierce Warnecke: 17h

Robin Fox: 18h10