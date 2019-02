Sérgio Godinho: "Gosto que o palco seja um território de risco"

Sérgio Almeida Hoje às 14:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A atuação de hoje à noite no Coliseu do Porto é apenas o mais recente capítulo da longa relação de Sérgio Godinho com o Coliseu do Porto. A primeira vez, ainda pela mão dos pais, aconteceu na infância para assistir aos lendários espetáculos de circo. Ainda como espectador, presenciou os concertos dos Shadows e de Françoise Hardy, numa época em que Portugal não fazia parte do circuito internacional.

Ao longo das décadas seguintes, a relação não esmoreceu. Só mudou de perspetiva. Do conforto das cadeiras passou à exposição maior que significa pisar o palco. Em nome próprio, integrado numa banda ou como convidado.

"É uma das salas com que tenho uma relação mais forte. A estrutura circular dá uma sensação de proximidade e ajuda a que a energia flua melhor", afirma.