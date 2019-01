Série portuguesa "Sul" escolhida para o festival de Berlim

Hoje às 17:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A série de ficção televisiva "Sul" que será exibida pela RTP1, produzida pela Arquipélago Filmes do produtor e autor Edgar Medina, e realizada por Ivo M. Ferreira foi selecionada pelo Festival Internacional de Berlim para participar na secção comissionada no âmbito do "Drama Series Days".

Trata-se de um marco no audiovisual português: é a primeira vez que uma série portuguesa é apresentada internacionalmente num dos maiores Festivais de Cinema mundiais.

"Sul" conta com o apoio do ICA, RTP, do Fundo de Apoio ao Turismo, Cinema e Audiovisual e com uma parceria com o Global Media Group, proprietário do "Jornal de Notícias", "Notícias Magazine" ou do "Diário de Notícias". Prevê-se que a série seja exibida pela RTP1 em setembro de 2019.

"Sul" é um policial negro, em 10 episódios que serão exibidos na RTP, cuja ação decorre em Lisboa, durante a recente crise financeira.

Um inspetor da Polícia Judiciária (Adriano Luz), niilista e socialmente incapaz, investiga um conjunto de mortes suspeitas no Rio Tejo. Enquanto a investigação decorre, um país angustiado por uma forte crise económica e social agita-se nas mais variadas esferas. "Sul" transporta um género cinematográfico bem conhecido para o melhor dos cenários (Lisboa) e uma época marcante da vida nacional.

A série produzida por Edgar Medina, que assina o argumento com Guilherme Mendonça e Rui Cardoso Martins, conta nos papéis principais com Adriano Luz, Jani Zhao, Afonso Pimentel, Margarida Vilanova, Ivo Canelas e Nuno Lopes. A banda sonora original é da autoria dos Dead Combo.

O Festival de Cinema de Berlim cumprirá a 69.ª edição, entre 07 e 17 de fevereiro.