Serralves cria percurso elevado para observação da biodiversidade do parque

A Fundação de Serralves, no Porto, vai criar um percurso elevado ao nível da copa das árvores para permitir uma "experiência impactante" de observação da biodiversidade do parque, num projeto dos arquitetos Carlos Castanheira e Álvaro Siza Vieira.

Em comunicado divulgado hoje, a fundação destaca que a implementação do designado "Tree Top Walkway", concebido pelo arquiteto Carlos Castanheira em colaboração com o arquiteto Álvaro Siza Vieira, "terá forte impacto ao nível da sensibilização ambiental e do respeito pela conservação da natureza, património natural e na comunidade científica, a nível nacional e internacional".

A iniciativa surge no âmbito de um protocolo de colaboração técnica e financeira assinado na passada sexta-feira entre a Fundação de Serralves (representada pela sua presidente, Ana Pinho) e o Fundo Ambiental do Estado Português (representado pela sua presidente e secretária geral do Ministério do Ambiente e da Transição Energética, Alexandra Carvalho), na presença do ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes.

"Serralves, que este ano celebra os seus 30 de existência, reforça assim a sua missão de promoção e valorização do património natural e cultural, inovando na dinamização de ações de sensibilização ambiental e fomento da ciência e na sua relação com diferentes tipos de públicos - público em geral, comunidade educativa e científica", sustenta a fundação.

Segundo salienta, "novos e diferentes formatos de fruição permitirão uma abordagem diferente à relação com a natureza", sendo já disso exemplo "os 'tree walks' [caminhos nas árvores] existentes em alguns dos mais relevantes parques e jardins do mundo".