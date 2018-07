Seu Jorge e Daniela Mercury na Queima das Fitas de Coimbra

João Pedro Campos 26 Abril 2018 às 18:19 Facebook

Os brasileiros Seu Jorge e Daniela Mercury são as principais atrações das Noites do Parque da Queima das Fitas de Coimbra. No palco da Praça da Canção, vão ainda atuar o também brasileiro Armandinho e a dupla de DJ israelita Vini Vici.

A organização lembra que Coimbra tem "a maior universidade brasileira fora do Brasil", destacando os milhares de estudantes oriundos do país sul-americano.

Entre os nomes nacionais, contam-se os Xutos & Pontapés, Carolina Deslandes, Mundo Segundo & Sam The Kid ou Richie Campbell.

As Noites do Parque decorrem de 4 a 11 de maio, na Praça da Canção, na margem esquerda do Mondego.

Cartaz das Noites do Parque:

4 de maio - Marta Carvalho, Blaya, Seu Jorge e Tuna de Medicina da Universidade de Coimbra

5 de maio - Orquestra Típica e Rancho, Linda Martini, Xutos & Pontapés, Estudantina

6 de maio - Fan-Farra, Hi-Fi, Quim Barreiros, Quantunna

7 de maio - DJ Oder, Kappa Jota, Mundo Segundo & Sam The Kid com convidados, Mondeguinas, Estudantina Feminina

8 de maio - Imperial TAFFUC, Calema, Dillaz, Phartuna

9 de maio - Club Banditz, Vini Vici, Coral Quecofónico do Cifrão

10 de maio - Desconcertuna, Wet Bad Gang, Richie Campbell, Orxestra Pitagórica

11 de maio - As Fans, Carolina Deslandes, Grupo de Cordas, Grupo de Fados