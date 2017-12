Sex Pistols: há 40 anos a pedra caiu no charco

Ricardo Jorge Fonseca Ontem às 17:18 Facebook

O único disco de estúdio do grupo punk inglês saiu em 1977. Qual foi o seu impacto? O JN ouviu Rui Reininho (GNR), Adolfo Luxúria Canibal (Mão Morta), Xana (Rádio Macau) e Alexandre Monteiro (The Weatherman)

Foi há 40 anos que o mais emblemático disco de "punk rock" foi lançado. "Never mind the bollocks" - ou, como o traduziu para uma revista de música portuguesa, nos anos 1970, o vocalista dos GNR, Rui Reininho, "Que se foda a taça" - ficou como o único registo de estúdio da banda liderada por Johnny Rotten, os Sex Pistols.

O processo de gravação do álbum reflete bem a história do grupo, tendo abundado as peripécias, com cancelamentos de contrato, vigarices, escândalos, proibições, ameaças. Ainda assim, o disco trepou até ao n.º 1 do top inglês. Continha 12 temas, alguns editados previamente em single, como "Anarchy in the U.K." ou "God save the queen", cujo lançamento coincidiu com a comemoração dos 25 anos da tomada de posse da monarca Isabel II do Reino Unido.

O som recuperava a simplicidade do rock"n"roll, opondo-se ao barroquismo de bandas como Queen ou Pink Floyd. E as letras faziam a crítica furiosa de um certo modo de vida, disparando em todas as direções e rompendo com o "paz e amor" da geração precedente. Foi um soco na cara da sociedade inglesa, que teve as suas réplicas em quase todos os países do Ocidente, incluindo Portugal, tendo influenciado toda uma geração de bandas. Quarenta anos depois, o JN falou com quatro músicos portugueses para apurar o legado do disco em 2017.

Johnny Rotten é todas as revoluções

Para Adolfo Luxúria Canibal, que fundaria os Mão Morta em 1984, o álbum dos Sex Pistols, que a mãe lhe trouxe de Bruxelas em 1977, levou-o a "intervir com a voz pela primeira vez, para cantarolar os temas."

"Foi um disco que me abriu toda uma nova perspetiva sobre o rock e que, a par dos Stooges, me trouxe para o punk", diz o cantor, que considera que, apesar "estar indelevelmente preso à época, o disco continua a ser do outro mundo." Sobre Johnny Rotten, Canibal disse ser "a encarnação de todas as revoluções passadas, presentes e futuras".

Banda de putos sinceros

Quanto a Rui Reininho, que chegou a assistir a um concerto ao vivo dos Sex Pistols em Roterdão, no Clube Eksit, em dezembro de 1977 - "tudo a mandar bisgas e a dançar "pogo", um som horrível, o Sid Vicious sem saber tocar" -, considera "Never mind the bollocks" um "disco de rutura, feito por putos sinceros, que conviviam com o público no final dos espetáculos".

A banda foi uma influência para os Anar Band, o grupo de Reininho naquela época, sobretudo ao nível da atitude, "musicalmente estávamos mais próximos dos Devo ou dos B52"s". Sobre a atualidade do disco, o cantor do Porto referiu que "é difícil refazer aquela história, o ritmo que havia nas ruas, aqueles visuais louquíssimos, mas a ideia do "faça você mesmo" creio que ficou".

Também a vocalista dos Rádio Macau, Xana, reconhece algo de intemporal no disco. "Aquela energia serve para todas as gerações". E mesmo considerando que a sua banda foi mais influenciada pela cena de Nova Iorque, e por Lou Reed ou por Patti Smith, não deixa de sentir-se devedora da atitude dos Pistols.

Delírio em Portugal.

O disco lançado no outono de 1977 pela Virgin Records não influenciou apenas músicos que iniciaram a carreira nos anos 1970 e 1980. Cantores como Alexandre Monteiro, o homem-banda por trás dos The Weatherman, que começaram a gravar já no século XXI, reclamam também o legado da banda.

"Ouvi obsessivamente os Sex Pistols na minha adolescência e, em 2008, quando estiveram em Paredes de Coura, foi um momento de absoluto delírio. Pena eu estar um bocado embriagado nesse dia, mas acho que também faz sentido ouvi-los assim".

De onde veio o título?

Este primeiro disco esteve para se chamar "God save Sex Pistols", mas à última hora o guitarrista Steve Jones quis mudá-lo para "Never mind the bollocks", o título que ficou. A frase foi ouvida numa conversa entre dois fãs dos Pistols e quer dizer, basicamente, "não digas asneiras".

"Never mind the bollocks" é um favorito da história: o disco surge em todas as listas dos mais influentes da história do rock, figurando no top das "bíblias" dos anos 1980 e 1990, como a Rolling Stone, o NME, ou o Melody Maker. Kurt Cobain, vocalista e compositor fundador dos Nirvana manteve-o sempre nos seus 50 discos favoritos da história.