Shawn Mendes atua no festival Sudoeste na Zambujeira do Mar em agosto

Ontem às 21:52 Facebook

Twitter

O músico canadiano Shawn Mendes, de ascendência portuguesa, vai atuar em agosto no festival Meo Sudoeste, na Zambujeira do Mar, Odemira.

O 22.º festival de música decorrerá de 07 a 11 de agosto, com Shawn Mendes, marcado para o último dia, foi anunciado esta segunda-feira.

Do cartaz deste ano, a organização já tinha anunciado as presenças do DJ holandês Hardwell e do norte-americano Mashmello.

Este será um regresso de Shawn Mendes, 19 anos, a Portugal, onde atuou em maio do ano passado, no Altice Arena, em Lisboa, na digressão do "Illuminate".

Fenómeno recente da música pop, Shawn Mendes nasceu no Canadá, em agosto de 1998, é filho de pai português e mãe inglesa e "deu nas vistas" em 2013, ao colocar vídeos na Internet com versões de canções.

Um ano depois assinou contrato com a editora Island Records e lançou o tema "Life of the Party". Tinha 15 anos e tornou-se no artista mais novo a entrar no tabela da Billboard, dos 25 músicos que mais venderam um single de estreia.

No verão de 2014 editou um EP homónimo, que antecedeu o primeiro álbum, "Handwritten", em 2015, e que o colocou entre os artistas adolescentes de música pop. A estes registos junta-se o segundo álbum, "Illuminate".

Nas redes sociais - onde hoje se mede grande parte do sucesso de alguns artistas - Shawn Mendes tem 24 milhões de seguidores no Instagram, sete milhões no Facebook, 6,6 milhões na plataforma Spotify e 2,4 milhões no Youtube, por conta de canções como "There's nothing holdin' me back", "Stitches" e "Mercy".