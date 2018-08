Shawn Mendes com concerto marcado para 2019 em Lisboa

08 Maio 2018 às 18:52 Facebook

Twitter

O músico canadiano Shawn Mendes, integrado este ano no cartaz do festival Sudoeste, na Zambujeira do Mar, tem já marcado um novo concerto em Lisboa, para março de 2019, foi hoje anunciado.

O artista, de ascendência portuguesa, prepara uma nova digressão por salas para a primavera de 2019, que passará a 28 de março pelo Altice Arena, em Lisboa. Os bilhetes serão colocados à venda no próximo dia 18.

O motivo desta terceira digressão mundial de Shawn Mendes - que conta com pelo menos 56 concertos - será o terceiro álbum de originais, homónimo, que sai no dia 25 deste mês.

O anúncio deste concerto em Lisboa foi feito com quase um ano de antecedência e uns meses antes de Shawn Mendes se apresentar no festival Meo Sudoeste, a 11 de agosto, perto da Zambujeira do Mar.

Fenómeno da música pop, 'multiplatinado' e com uma larga legião de fãs, Shawn Mendes nasceu no Canadá, em agosto de 1998, é filho de pai português e mãe inglesa e tornou-se conhecido em 2013, ao colocar vídeos na Internet com versões de canções.

Um ano depois assinou contrato com a editora Island Records e lançou o tema "Life of the Party". Tinha 15 anos e tornou-se no artista mais novo a entrar na tabela da Billboard, dos 25 músicos que mais venderam um single de estreia.

É autor dos álbuns "Handwritten" (2014) e "Illuminate" (2016), que apresentou em duas ocasiões no Altice Arena, em Lisboa, em 2016 e 2017.

"There's nothing holdin'me back", "Stitches" e "Mercy" são três das músicas mais conhecidas de Shawn Mendes.