"Queremos muito mostrar a nossa energia em palco", diz Sérgio Maia, vocalista dos Shutter Down. O quinteto de "hard rock" de Viseu protagoniza este sábado um concerto no espaço District, no Porto. A entrada é livre.

O grupo de Sérgio Maia formou-se em 2011 como "um projeto de 'covers' e o público reagia muito bem aos concertos porque fazíamos arranjos e transmitíamos uma energia diferente", contou o vocalista ao JN acerca dos primeiros anos da banda.

"As pessoas começaram a perguntar-nos porque não criávamos temas originais e decidimos dar uma chance a nós mesmos", explicou Sérgio Maia. E 2015 foi o ano de viragem para os Shutter Down que tinham "a criatividade, mas não os fundos para lançar um álbum". A banda de Viseu concorreu então ao PPL (plataforma de crowdfunding portuguesa) com o single e videoclip "The edge of domination", com o objetivo de conseguir financiamento para a gravação do primeiro álbum de originais.

O propósito foi cumprido e, no dia 25 de junho do ano passado, a banda lançou o álbum "Awake", gravado em Guimarães. "Quando o disco foi para o ar esteve quatro semanas no top de uma rádio canadiana", revelou Sérgio Maia. "Fomos atuar a Espanha há duas semanas. Quando o público é desconhecido, o desafio torna-se maior... Mas foi uma experiência muito positiva", acrescentou.

Relativamente ao concerto no Porto, Sérgio revelou: "As expectativas estão bem lá em cima. Queremos muito mostrar a nossa energia em palco e fazer o público vibrar", prometeu.