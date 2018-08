Simone diz que "falta muita coisa" à canção de Cláudia e Isaura

Nuno Azinheira 03 Maio 2018 às 00:34 Facebook

Simone de Oliveira não acredita na vitória da canção de Isaura e Cláudia na Eurovisão.

Vencedora do Festival RTP da Canção por duas vezes - em 1965, com "Sol de inverno" e, em 1969, com "Desfolhada portuguesa" -, concorrente na Eurovisão outras tantas, Simone de Oliveira, 80 anos, é o nome maior da música portuguesa. E é a sua experiência de 60 anos de cantigas que dizem que Portugal não vai conseguir, no próximo dia 12, repetir a proeza de Salvador Sobral há um ano em Kiev, na Ucrânia.

