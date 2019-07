Sísifo pendurado nas cordas

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 19:15 Facebook

Releitura radical do ensaio de Albert Camus em "Le vide - Essai de cirque", esta sexta e sábado, no Porto

Se "alterar a perspetiva do público" é o objetivo de muitos espetáculos, a criação dos franceses Fragan Gehlker, Alexis Auffray e Maroussia Diaz Verbèke consegue esse feito de forma literal: durante boa parte de "Le vide - Essai de cirque" os olhares deslocam-se para um ponto acima dos vinte metros, assistindo às manobras arrepiantes de um acrobata que enfrenta o vazio.

Integrado na 4.a edição do Trengo - Festival de Circo do Porto, que decorre em vários locais da cidade até domingo, "Le vide" (esta sexta e sábado, às 21 horas) faz uma releitura física de "O mito de Sísifo", ensaio de Albert Camus que recupera a figura mitológica condenada por Zeus a empurrar eternamente uma enorme pedra que cai antes de atingir o topo de uma montanha. Metáfora de ocupações repetitivas e inúteis, o mito serviu ao autor francês para explorar a sua filosofia do absurdo. Serviu também de mote a um dos espetáculos mais estimulantes da temporada. Desde logo, porque permite uma visita às entranhas do Teatro Campo Alegre.

O público é conduzido pelos bastidores, cruzando-se com cartazes que vão enquadrando o que se irá ver. E que dão pistas sobre a filosofia do escritor: "Camus faz de Sísifo o herói absurdo que encontra a sua liberdade na consciência".

O final do percurso é o palco, onde se instalam bancadas que circundam o espaço cénico. E é ali que se encontra Sísifo (Fragan Gehlker) prestes a cumprir o seu castigo. Nove cordas pendem do alto da caixa de palco e toda a arquitetura se impõe como vertiginosa. O homem que quis ser mais astuto que os deuses começa a ascender. E tudo lhe acontece.

As cordas partem-se, soltam-se, e o seu corpo despenha no vazio perante a aflição do público. Fica a centímetros de se esmagar contra o chão, volta a subir, dá nós nas cordas a vinte metros de altura, atinge o topo da estrutura, equilibra-se precariamente em canos e estrados, regressa ao palco e volta a ascender. A tensão permanente é aliviada pelo humor - Alexis Auffray, no solo, toma café, toca violino e patina a uma velocidade escaldante.

Perigoso e comovente, o espetáculo continua depois das palmas. Porque se "é preciso imaginar Sísifo feliz", é também preciso imaginar que ele vai ficar ali para sempre.