Skunk Anansie e Offspring em destaque no segundo dia de Vilar de Mouros

Delfim Machado Hoje às 16:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Ao segundo dia de festival, a aldeia de Vilar de Mouros espera mais seis concertos, com destaque para os Skunk Anansie, liderados pela notável Skin. The Offspring e Sisters of Mercy são os outros destaques.

Há 25 anos fizeram tremer o mundo do Britpop com uma selvagem e delicada voz de Deborah Dyer, mais conhecida por Skin. Agora, celebram as bodas de prata de uma carreira que passou inúmeras vezes por Portugal, mas poucas por Vilar de Mouros.

A última vez dos Skunk Anansie no Alto Minho foi há 19 anos e quatro álbuns. Trazem, como tem de ser, as potentes "Because of You" e "Charlie Big Potato", ou as mais melancólicas "Hedonism", "Secretly" ou "You'll Follow Me Down". Tantos êxitos prometem enobrecer a comunhão com o público nesta viagem ao final do milénio passado onde também estavam em alta os Offspring.

Naquela altura, o cabelo espetado ou boné da New York (com pala para trás) eram os dois únicos looks possíveis dos jovens rebeldes. Dexter Holland usava o primeiro e cantava com vigor agudo qualquer um dos êxitos que tornaram estes californianos uma das bandas mais disputadas do planeta. Pelas editoras, claro, que pagavam mundos e fundos para lançarem o próximo álbum.

Offspring são duas mãos cheias de êxitos comerciais de milhões, numa altura em que escasseavam nomes de vulto e a cena rock ainda fazia o luto do grunge. O álbum "Smash" ainda é, hoje, o disco lançado por uma editora independente que mais cópias vendeu em todo o Mundo. Foram mais de 11 milhões de pessoas a comprar a coletânea que tem temas como "Gotta Get Away", "Come Out and Play" ou "Self Esteem".

No palco MEO, Sisters of Mercy é o nome em destaque. A banda de Leeds que ajudou a fundar o rock gótico editou apenas três álbuns na sua carreira. Continuam a tocar novos temas mas sem lançar discos e, claro, vivem de reconhecidos êxitos dos álbuns antigos. Trazem algum ecletismo a um dia marcado por êxitos da década de 90 e atuam às 22.50 horas.

O rock independente e maduro de House of Love (20.35) e o rock eletrónico de laivo gótico dos holandeses Clan of Xymox (19.30 horas) completam o alinhamento do palco MEO. Já o palco EDP abre com o synthpop industrial dos Nitzer Ebb (21.40 horas), antes de Skunk Anansie (00.00) e The Offspring (1.45 horas).