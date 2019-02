Slava promete uma viagem até ao lado mais terno da infância

Ana Vitória Hoje às 12:18 Facebook

"Queria reunir na minha personagem o lado épico e lírico mas também a ternura, a paixão, a sabedoria e a ingenuidade". Quem o diz é o célebre palhaço russo Slava que está de regresso ao nosso país para uma série de espetáculos no Teatro Tivoli, em Lisboa onde poderá ser visto a partir de 28 de fevereiro.

Slava (Vyacheslav Ivanovich Polunin, de 68 anos) traz de volta o seu espetáculo criado em 1993 mas em constante remodelação e com o qual anda em digressão há mais de 25 anos.

Nele, estão reunidos os melhores momentos do repertório do artista, com a simplicidade poética que o define. E tudo isto sem dizer uma palavra.

A aclamada tragicomédia visual é para muitos uma obra-prima da palhaçada e, por isso mesmo ganhou os mais importantes prémios de teatro a nível internacional, incluindo o Maurence Olivier Award, em Inglaterra.

"Este espetáculo é o grande marco da minha vida", como reconhece o seu criador, que, assume ter despertado para o mundo da palhaçada a partir do momento em que ficou siderado com a figura de Charles Chaplin no filme "The Kid". Mais tarde, conta, "percebi que queria criar um espetáculo que ajudasse os espetadores a libertarem-se do peso da serem adultos e redescobrirem a sua infância perdida. Tendo escolhido o caminho do teatro, procurei uma maneira de dotá-lo com um novo espírito. Um dia, essa procura deu resultado e o espetáculo ganhou vida. É muito curioso, porque eu próprio sou constantemente surpreendido por isso ".

Talvez seja a súmula de todas estas premissas que faz de "Slava Snow Show", um dos espetáculos mais bem sucedidos a nível internacional. Comprovam-no o número esmagador de espetadores que já o viram, (mais de cinco milhões) e que não se importam de o rever uma e outra vez.

Slava Snow Show apanha o público, adultos e crianças, numa irresistível espiral de tolice, de alegria e de poesia com o seu mundo fantástico, habitado por palhaços especiais capazes de desencadear tempestades de neve a partir de um simples pedaço de papel.

Objetos cénicos simples como uma vassoura, uma cama, uma corda ou uma capa de chuva recriam histórias realmente comoventes. E, a isto acrescentam-se teias de aranha feitas de algodão e bolas combinadas com água, luz e gelo seco, ingredientes mais que suficientes para criar em palco um mundo maravilhoso que vive muito da interação com o público. Cada espetáculo termina com poderosa tempestade de neve.

Numa recente entrevista ao diário espanhol "El País", Slava reconhecia que o facto de não usar a palavra nas suas apresentações é apenas uma das razões pelas quais o espetáculo se tornou um sucesso mundial duradouro. No seu entender, outra das razões do sucesso residirá no facto de "Slava Snow Show falar de coisas que são fundamentais para a vida de todos.

"O show lida com coisas que qualquer ser humano pode sentir, como amizade, solidão, vida ou morte. Só que eu, cada vez que estou em palco, procuro abordar tudo isto de uma maneira original".O objetivo de Slava "é que as pessoas não percam a capacidade de sorrir com coisas simples ". Por isso mesmo também criou a Academy of Fools (Academia dos Loucos) , que visa proporcionar aos seus membros uma maneira de serem felizes, opondo-se "à seriedade excessiva do mundo".