Slimmy apresenta novo álbum na redação do JN

Slimmy apresenta esta quarta-feira à tarde, ao vivo, na redação do JN o seu novo álbum de originais, "I"m not crazy, I'm in love".

"I"m not crazy, I'm in love" é o quarto disco de originais de Slimmy, incluindo temas em inglês e em português. Produzido por Rodolfo Cardoso, foi escrito e gravado entre os anos de 2016 e 2018, contando também com a estreia de Slimmy na pré-produção das suas próprias músicas.

Este novo álbum apresenta uma resposta emotiva e positiva de Slimmy a uma depressão que o afastou durante alguns anos, cujas marcas são traduzidas nas canções, com destaque para uma aposta forte no português e numa sonoridade mais pop.