Snow Patrol cancelam Marés Vivas e Kodaline entram em cena

JN Hoje às 09:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Snow Patrol cancelaram a digressão europeia que incluía uma passagem pelo MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, no dia 19 de julho. A banda de Gary Lightbody vai ser substituída pelos Kodaline, que já conhecem os cantos à casa.

O anúncio foi feito na terça-feira à noite, na página de Facebook do MEO Marés Vivas, que partilhou uma publicação onde os Snow Patrol dão conta do cancelamento da digressão por motivos de doença do pianista e guitarrista Johnny McDaid, aliados aos problemas já conhecidos do também guitarrista Nathan Connolly.

"Assim, no dia 19 de julho, serão os Kodaline a subir ao palco do MEO Marés Vivas", anunciou a organização do evento, onde a banda irlandesa já é veterna. Os autores de sucessos como "High Hopes", "All I Want", "Love Like This" e "One Day" estiveram no palco principal do festival em 2016 e 2018.