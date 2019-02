Snow Patrol confirmados no Marés Vivas

Delfim Machado Hoje às 11:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Banda britânica festeja bodas de prata no festival de Gaia com atuação confirmada para 19 de julho

Os britânicos Snow Patrol ainda ontem à noite atuaram em Portugal, em Lisboa, no Campo Pequeno, e já têm agendado novo regresso ao nosso país. Vão atuar no MEO Marés Vivas no dia 19 de julho, em ano de celebração dos 25 anos de uma banda que esteve para acabar.

A toada principal do concerto de bodas de prata, agendado para o palco MEO do festival Marés Vivas, vai ser novamente o álbum "Wilderness", o esperado sétimo disco de originais lançado em maio do ano passado, depois de sete anos de um hiato resultante de um bloqueio criativo que quase fez com que a banda acabasse.

De certa forma, a música foi a cura para a depressão e problemas de alcoolismo do vocalista e fundador Gary Lightbody, hoje um ser renovado que reflete esse renascimento nos temas que compôs para "Wilderness". Aliás, se há frase que bem pode definir o álbum é "Less is More" (menos é mais) pois foram eliminados sons e efeitos desnecessários, resultando num "soft" rock que respira melhor e quem o ouve apercebe-se da grandiosidade de cada instrumento. No final, a sensação é de um produto final mais imponente, quase celestial.

O segundo single do álbum, "Life on Earth", é uma das melhores composições alguma vez produzidas pela banda formada em Dundee, na Escócia, que junta ainda elementos da Irlanda. É claro que os inúmeros fãs portugueses de Snow Patrol esperam ouvir os temas mais conhecidos, como "Chasing Cars", que já ultrapassou as 200 milhões de visualizações no Youtube, ou "Open Your Eyes" e "Run". Ainda assim, há muito de "Wilderness" para explorar ao vivo e o elegante cenário de Vila Nova de Gaia promete ser o local ideal para que essa potencialidade seja exacerbada.

Snow Patrol, com 25 prémios e 51 nomeações ao longo de 25 anos de carreira, entra para o lote de nomes grandes que vão pisar o palco do Marés Vivas este ano.

Para além dos Snow Patrol, que o JN noticia hoje em primeira mão, há mais nomes fortes já confirmados pela organização da edição 2019 do Marés Vivas, a 13.ª do festival, que acontece de 19 a 21 de julho na Antiga Seca do Bacalhau, em Gaia. Keane (a 19 de julho), Ornatos Violeta (a 20 de julho) e Sting e Morcheeba (a 21 de julho) são as presenças já anunciadas.

O preço dos bilhetes para a edição de 2019 do festival é de 33 euros o passe diário, 61 euros o passe geral e 150 euros o passe geral VIP.