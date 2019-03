Snu Abecassis em luta contra o seu tempo

João Antunes Hoje às 14:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Inês Castel-Branco protagoniza filme sobre a dinamarquesa que agitou o país.

Se há filme português de que há muito se aguarda a estreia e sobre o qual vão estar virados os olhares, não só dos habituais espectadores de cinema como também de gente de vários quadrantes da vida política e social portuguesa, esse filme chama-se "Snu" e poderá ser visto a partir de hoje nas salas de todo o país.

O filme centra-se na figura de Snu Abecassis, dinamarquesa radicada em Portugal, fundadora da Dom Quixote, editora de vários livros que desafiaram as malhas apertadas da censura salazarista e mulher de sociedade, casada e com três filhos. Muito recentemente, a personagem era uma das "3 mulheres" da série de televisão de Fernando Vendrell, a par de Natália Correia e Vera Lagoa, mas o filme de Patrícia Sequeira apanha-a numa fase mais adiantada da sua vida.

Como se sabe, Snu estava no mesmo avião que, a 4 de dezembro de 1980, vitimou Francisco Sá Carneiro, com quem então vivia, já depois de divorciada, mas sem que o seu companheiro tivesse conseguido separar-se legalmente da sua ainda mulher.

A matéria do filme que Patrícia Sequeira escreveu com Cláudia Clemente é pois potencialmente explosiva. Luís Filipe Rocha dirigira no ano 2000 o filme "Camarate", mas o propósito deste novo filme é outro. Além das repercussões políticas do que se passou nessa noite fatídica, era já na altura salientada a coragem de Snu e Francisco em assumirem uma relação amorosa que poderia comprometer, sobretudo, o futuro político de Sá Carneiro numa altura em que a sociedade portuguesa ainda era fechada no que diz respeito à moral.

Amor e drama

É precisamente essa história de amor que o filme foca. A matéria dramática de que se alimenta é o encontro entre os dois, o drama da separação das suas respetivas famílias, a discussão que a relação entre os dois motivou na "família" política de Sá Carneiro e as tentativas de sensibilização da hierarquia católica, cujos dogmas impediam a libertação do político do seu laço matrimonial. E, acima de tudo, a aproximação sentimental entre este homem e esta mulher, os laços das suas personalidades que seduziram o outro, a força e a coragem para resistir à enorme pressão social e moral do Portugal dos anos 70.

Não é tanto sobre os dois que o filme se centra, como no recente "Pedro e Inês", outra trágica história de amor em português. É principalmente sobre esta mulher que incide a câmara da realizadora. Sobre o seu companheiro, tantas câmaras de televisão o deixaram na nossa memória coletiva.

Patrícia Sequeira, que tem feito carreira sobretudo em seriados televisivos, tem o mérito de contar esta história sem concessões, e de ter encontrado uma linguagem cinematográfica justa, com sentido visual e narrativo, e um enorme respeito pelas suas personagens. E de ter escolhido e trabalhado com Inês Castel-Branco, que nos oferece um retrato contido, mas luminoso da mulher que era Snu.

O filme aí está e encerra um desafio. Será que a sociedade portuguesa está suficientemente pacificada? O filme não desvenda mistérios nem encerra manifestos políticos. Uma história de amor deve estar acima de qualquer ideologia.