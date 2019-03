Solistas da Orquestra Sinfónica da Casa da Música atuam ao vivo na redação do JN

Hoje às 09:38 Facebook

Os solistas da Orquestra Sinfónica da Casa da Música atuam, esta terça-feira às 12 horas, ao vivo na redação do JN. Quatro músicos vão interpretar um excerto do programa que vão apresentar no Palácio da Bolsa.

Dois violinos, uma viola d'arcos e um violoncelo vão apresentar duas obras essenciais em que sobressai a influência da música popular: o folclore húngaro em Brahms e o contacto com o Novo Mundo no caso de Dvořák.

Na quarta-feira, às 21.30 horas o grupo de solistas vai atuar no salão árabe do Palácio da Bolsa.

Os concertos, de entrada livre, levam ao Palácio da Bolsa grupos diferentes da Orquestra Sinfónica Casa da Música, assim como da Orquestra Barroca. As atuações inserem-se numa parceria estabelecida entre a Associação Comercial do Porto e a Fundação Casa da Música.