"Somos mais filhos de Gutenberg do que de Zuckerberg"

A "pequena grande odisseia que é folhear um livro", foi ontem evocada pelo Presidente da República, por ocasião da inauguração da 88ª edição da Feira do Livro de Lisboa. Marcelo Rebelo de Sousa não escondeu, contudo, as preocupações sentidas em relação aos "momentos difíceis que editores e livreiros "vivem há anos".

O chefe de Estado presidiu, esta sexta-feira, à inauguração do certame, cerimónia que contou também com as presenças do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e do presidente da Associação portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) João Amaral.

Não obstante ter evocado as dificuldades com que o setor de editores e livreiros se tem vindo a confrontar, Marcelo Rebelo de Sousa também deixou uma nota de esperança."Sempre que visitamos a feira do livro percebemos que o livro tem futuro". O chefe de Estado lamentou também que a Internet "ignore os direitos de autor" mas recusou a ideia de diabolizar esta nova forma de partilha de conteúdos. No entanto, considerou que "somos todos mais filhos de Gutenberg (o inventor do processo de impressão) do que de Zuckerberg (criador do Facebook)".

E, na senda desta onda otimista, também o ministro da Cultura aproveitou para anunciar a criação de um selo de mérito cultural que permita aliviar um pouco a situação difícil com que muitas livrarias, sobretudo as independentes, se confrontam. "Estamos empenhados em procurar soluções", garantiu Luís Filipe Castro Mendes.

A Feira do Livro de Lisboa, que decorre até 13 de junho no parque Eduardo VII, tem, neste ano a sua maior edição de sempre. São, ao todo, 294 pavilhões que acolhem a presença de 626 marcas editoriais/editoras, ocupando 23 mil metros quadrados, ou seja, mais 3.000 metros quadrados do que em 2017.

A vinda de Germano Almeida (que esta semana ganhou o Prémio Camões), será um dos grandes momentos da edição este ano do certame. O autor estará no Parque Eduardo VII no último fim de semana (com sessões de autógrafos nos dias 9, 10 e 13 de junho, à tarde), e fará o lançamento do novo romance, "O Fiel Defunto", no dia 9 ao final do dia.

Em termos de funcionamento da feira, uma das principais novidades é a hora de encerramento da feira de segunda a quinta-feira, que passa das 23 para as 22 horas, o que faz com que a "Hora H" - momento de descontos especiais - seja também antecipada uma hora, respondendo assim a um apelo dos editores, que consideram ser um horário mais adequado para famílias com crianças.

Inédito é o Espaço Selfie, o local ideal para tirar e partilhar uma panorâmica da cidade com as hashtags #feiradolivrodelisboa #adorolivros, #amolisboa, #adoroler e a disponibilização de dois pontos de carregamento para telemóveis. Também original é a nova coleção de merchandising Feira do Livro de Lisboa, que inclui desde blocos a marcadores de livros em cortiça, canecas e chapéus. A duplicação das áreas de sombra, que se alargam a todas as zonas de descanso, como praças, áreas de alimentação e zona do passadiço onde estão localizadas as esplanadas de onde se desfruta uma panorâmica da cidade com o rio Tejo em pano de fundo é outro fator a ter em conta. E o presidente da república, como prometeu, fez questão de visitar ontem todos os stands na ala direita da feira, (tarefa demorada, que implicou que amiúde, o PR fizesse curtas pausas para tirar selfies com populares). Antecipando demoras prometeu, para amanhã, uma vista ao lado esquerdo o certame. Depois, adiantou, "virei mais duas vezes até cá para comprar livros".

Uma tarefa que Liliana Barata, da Amadora, não quis adiar e a que se dedicou logo no primeiro dia de Feira do livro. "Já gastei 70 euros e ainda só cá estou há meia hora", confessou ao JN.

Também o lisboeta José Correia, que admitiu gostar de cirandar pelo espaço, porque adora estar rodeado de livros. Aproveitou para comprar alguns títulos que escaparam à lista de sugestões que tinha dados às filhas para que estas o presenteassem por altura do Natal.

Já Vanessa Domingues, revisora de profissão e que desenvolveu uma tese de mestrado em torno de mulheres escritoras, optou por visitar pavilhão dos livros descatalogados de uma das editoras presentes na feira. "São obras que já não se encontram nas livrarias. Vim à procura do romance "Vènus Turbulenta", da Natália Nunes. Tive a sorte de o encontrar aqui, por três euros".

Destaques de sábado, 26 de maio

16 horas: Sessão de autógrafos com Mário de Carvalho (stand da editorial caminho (Praça Leya)

17 horas: Visionamento de "Labirintos da Saudade", um documentário de Miguel Gonçalves Mendes narrado por Eduardo Lourenço, com a presença do próprio ensaista.

20 horas: Projeção do filme japonês "Por que vivemos, anime sobre o budismo".

Destaques domingo, 27 de maio

12 horas: Teatro "A maior Flor do Mundo e outras histórias, a partir de José Saramago

15 horas: lançamento do primeiro livro pop-up português "O Homem Coração de Choupo"