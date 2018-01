"Sou um pequeno peixe que quer ser grande"

Sérgio Almeida Hoje às 17:30, atualizado às 17:33 Facebook

Águeda e Braga encerram nesta sexta e sábado a série de quatro concertos de Myles Sanko em Portugal. Uma minidigressão que confirma a sua popularidade crescente no nosso país desta nova voz da soul.

É apontado como um nome emergente da soul europeia e tem recolhido elogios de nomes como Gregory Porter, com quem até já fez uma digressão mundial. Myles Sanko, o artista franco-ganês que reside em Inglaterra, termina este sábado à noite, no Theatro Circo, em Braga, uma minidigressão por palcos portugueses que também incluiu espetáculos no Porto e em Lisboa. Em Águeda, atua no Centro de Artes local nesta sexta.

Por cada nova passagem por Portugal­ - esta é a terceira -, Sanko sente que "a minha família por cá tem aumentado". A relação com o público português "está ainda no início". mas já se vê a chegar a audiências maiores, até porque os concertos já realizados "tiveram sempre uma ótima química".

Foi, no Porto, que essa relação começou. Encarregues da primeira parte dos Incognito, Myles Sanko e a sua banda surpreenderam tudo e todos. A conexão com o público "foi mágica" e abriu caminho a que novas visitas se fizessem. Mas a relação com Portugal não se esgota nos palcos. O autor de "Born in black & white", o disco de estreia, mostra-se grato à exposição radiofónica que teve em Portugal, permitindo um contacto prolongado com a sua música.

Os elogios à mescla sonora dos seus discos, uma síntese de soul, jazz e funk, têm subido de tom nos últimos tempos, não faltando sequer comparações com nomes como Gregory Porter. "Sou ainda um pequeno peixe a subir pelo rio acima. Estou focado na minha própria jornada pessoal, mas quero crescer para que me possa transformar num grande peixe", reforça.

O mais curioso é que a paixão pela soul, "a base de tudo", não vem da infância. Começou até por se sentir mais atraído pelo hip hop, rapidamente trocado quando se apercebeu que "a soul está diretamente ligada ao coração".

É no palco que Myles Sanko quer cimentar o seu prestígio. Embora se defina como adepto do estúdio e da criação, reconhece que "não há nada melhor do que estar em cima do palco a partilhar a nossa música com outros".