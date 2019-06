Souto de Moura: "'Força tranquila' é uma elogiosa definição do que faço"

Sérgio Almeida Hoje às 17:12 Facebook

Já sem a apertada faixa amarela da Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública que minutos antes lhe fora entregue pelo presidente da República, Eduardo Souto de Moura falou ao "Jornal de Notícias" sobre o significado e importância dos prémios. Mas também sobre as perspetivas dos jovens arquitetos, a quem fez questão de dedicar a condecoração.

Arquiteto da "solidez", mas também do "desassossego" e da "resistência". Foi nestes termos que Marcelo Rebelo de Sousa condecorou esta sexta-feira Eduardo Souto de Moura com a Grã-Cruz da Ordem de Instrução Pública. O caráter excecional da entrega - que decorreu na Câmara do Porto, em virtude de Souto de Moura não ter podido marcar presença na primeira cerimónia - foi justificado pelo percurso também ele excecional do homenageado. Marcelo Rebelo de Sousa destacou "a vontade criadora, de evoluir, sem abandonar as linhas elegantes e diretas dos modernistas" do arquiteto nortenho. "Feliz", Souto de Moura furou o protocolo perante a anuência do chefe de Estado, ao dedicar o prémio aos colegas de profissão.

Todas as condecorações são especiais ou não é bem assim?

As portuguesas são especiais. Geralmente somos mais reconhecidos lá fora do que no próprio país, pelo que tendo a atribuir-lhe mais importância. As mais-valias das condecorações obtêm-se no próprio país. E neste caso teve lugar numa terra que me é tão próxima como o Porto. É por achar que tem outra importância ser reconhecido pelos seus que decidi depositar o meu espólio em Matosinhos.

Sente que a sua obra tem sido mais reconhecida no estrangeiro do que em Portugal?

Não tenho razão de queixa. O meu primeiro prémio importante foi o Pessoa, depois tive três ou quatro Secil (que equivale ao prémio nacional de arquitetura). Já no Siza, foi ao contrário.

O Presidente falou no caráter excecional da condecoração. É o que lhe dá ainda mais valor?

O Presidente foi muito simpático. Na primeira faltei, porque estava lá fora. Tinha uma reunião de obra em França a que não podia faltar. Uma homenagem faz-se em qualquer altura. O Presidente percebeu isso e concordou em fazer a cerimónia noutra ocasião.

Das palavras muito elogiosas que ele lhe dirigiu, quais as que lhe tocaram mais fundo?

Gostei que ele me tivesse chamado "maciço" ou "granítico", já nem sei bem...

Associou-o a uma "força tranquila", o conhecido slogan de François Miterrand criado por Jacques Séguéla.

Achei sobretudo graça ao toque socialista... Tranquilidade a mais pode provocar pasmaceira. E força excessiva pode gerar violência. "Força tranquila" parece-me uma elogiosa definição do que faço.

Dedicou o prémio aos arquitetos portugueses. Como estão as perspetivas de trabalho?

Estão melhores. Houve uma grande crise para toda a gente há uns anos. Não havia construção. Como já tinha reconhecimento, consegui encontrar trabalho lá fora. A gente mais nova não teve essa oportunidade e emigrou. Eles passaram dificuldades, eram mal pagos, tiveram que deixar a mulher e os filhos cá.

Acredita que podem regressar?

Há mais trabalho. O Porto está um bocado parado, mas vai havendo, sobretudo ao nível dos privados.

Que trabalhos está a desenvolver neste momento?

Tenho dois em Nancy, uma torre e um edifício mais baixo. Estou a acabar um teatro nacional em Clermont-Ferrand. Em Itália, tenho dois projetos com o metro de Nápoles, um deles com o Siza. Em Lisboa tenho bastante trabalho.

Tenciona abrandar a atividade?

Não. Mas pedi a reforma na Faculdade. Só vou continuar em Milão. Não aguentava continuar com as duas. A arquitetura é como um comboio. Precisa de um lastro enorme para ser posto em movimento e precisa de outro tanto para se conseguir parar. Sinceramente, não me vejo a trabalhar até à idade do Álvaro Siza. Ele é uma força da natureza. Um exemplo: estivemos agora nas Conferências do Estoril. Cheguei de Itália na véspera e ele de Nova Iorque. Por isso, pensei que não participasse. Erro meu. Não só participou como ainda escreveu um texto enorme durante a viagem. É impressionante. O seu exemplo inspira os outros pela força que transmite.