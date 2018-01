Soy Luna: "Não desistam dos vossos sonhos"

Ana Vitória Hoje às 19:11 Facebook

Chama-se Luna e o seu sonho é patinar e juntar amigos. A série televisiva do Disney Channel deu origem ao musical sábado e domingo é apresentado no Altice Arena, em Lisboa.

Luna, a personagem adolescente criada pelo Disney Channel, não precisa de grandes apresentações porque, tal como aconteceu com a sua antecessora, Violetta, a série argentina rapidamente se transformou num fenómeno global.

Os protagonistas deste seriado, já sustentado em diverso merchandising, apresentam-se ao vivo, com "Soy Luna", espetáculo em que Karol Sevilha e Ruggero Pasquarelli, respetivamente Luna e Matteo , interpretam muitos êxitos musicais da série.

"Será como assistir ao desenrolar de um episódio ao vivo", adiantou ao JN a jovem protagonista. "Vamos contar uma história que começa com um sonho de Luna, que é o de que todos entrem em palco a cantar e a dançar. Estamos muito ansiosos e entusiasmados por conhecer todos os nossos fãs portugueses".

Karol Sevilha, aliás Luna, garante que, "a parte mais divertida deste espetáculo é que o público também acaba por entrar na história. Pode dizer se o sonho de Luna é ou não possível de se realizar. A mensagem que queremos transmitir é que os sonhos se podem tornar realidade se lutarmos por eles".

Luna lembra que foi esse o seu caso. "Atuo desde os 6 anos e, ao longo da minha carreira, ouvi muitos nãos. Mas não desisti. E, agora, tive um sim que mudou radicalmente a minha vida, que foi esta aposta da Disney com o projeto Soy Luna. Foi a coisa mais importante que me aconteceu. Permitiu-me uma mudança de tal ordem que fez com que seu valorizasse mais a minha vida e a minha família".

Karol Sevilha garante que, no fundo, a personagem que interpreta não é muito diferente de si própria. "Uma vez até perguntei aos guionistas se eles tinham, de algum modo, filmado partes da minha vida. Tal como Luna sou extrovertida, muito faladora e otimista. Ambas gostamos de lutar pelos nossos sonhos. Por isso digo a todos: não desistam dos vossos sonhos".

Os fãs terão por isso a oportunidade de verem em palco os protagonistas, Luna e Matteo, que não só patinam como interpretam algumas das canções das primeira e segunda temporadas da série.

A contracenar com eles estarão também Valentina Zenere (Ámbar), Michael Ronda (Simón), Madalena Ratner (Delfina), Chiara Parravicini (Yamila), Jorge López (Ramiro), Ana Jara (Jimena) e Gastón Vietto (Agustín), acompanhados por um grupo de bailarinos e por música tocada ao vivo. "Nesta digressão apresentamos três músicas novas, uma das quais "Canto para ti", é um solo interpretado por mim", revelou Luna.

Recorde-se que a série juvenil da Disney Channel conquistou a Europa desde o seu lançamento em março de 2016. Um sucesso que não se limitou à televisão já que se expandiu com livros, música, aplicativo para telemóvel, revistas e muito "merchandising". A banda sonora também foi bem recebida contabilizando mais de mil milhões de visualizações no YouTube.