Stacey Kent: "Este disco sempre foi o meu sonho"

Com mais de dois milhões de álbuns vendidos e o reconhecimento internacional como uma das vocalistas de jazz mais bem sucedidas e prolíficas de seu tempo, Stacey Kent está de regresso aos palcos portugueses, estreando-se acompanhada pela Orquestra Filarmonia das Beiras. Hoje apresenta-se no Coliseu do porto, amanhã no Centro de Artes da Figueira da Foz e, no sábado, no Teatro Aveirense. Na bagagem traz temas do seu mais recente álbum, "I Know I Dream".

Pode dar-nos uma ideia de como vai ser este seu concerto com a Orquestra Filarmonia das Beiras?

Mal posso esperar. Vai ser a primeira vez que nos vamos apresentar aqui em palco com orquestra. O jeito de cada orquestra é um pouco diferente, de modo que é sempre uma surpresa ,mesmo para nós. O espetáculo vai ser baseado no meu mais recente disco. "I Know I Dream". Mas também vamos incluir temas em português , clássicos de Tom Jobim, como por exemplo "Águas de março".

Remetendo para o título genérico do seu último trabalho discográfico, que fala de sonhos, este foi o concretizar de algum sonho seu?

Sim. Este foi sempre o meu sonho de sempre. Sempre soube que, algum dia, faria um disco assim, com orquestra, algo que acontece pela primeira vez . A minha ideia como cantora, a minha própria sensibilidade e personalidade casam bem com orquestra. Sou uma pessoa que gosta de contar as histórias de uma forma muito terna e intimista. E com orquestra é fácil ser intimista porque se pode escolher a forma como acompanhar as vozes dos vários instrumentos e fazê-lo com muito harmonia.

Como surgiu esta oportunidade?

Há três anos, numa reunião com a editora Sony Music sugeriram que eu fizesse algo com orquestra. Curiosamente eu estava preparada para o fazer. Tinha criado, no iPhone uma lista das ideias, sonhos canções, ritmos, que queria fazer. Falei com o Jim (Jim Tomlinson seu marido e produtor) e organizamos essa lista de uma forma mais consistente. Foi algo bastante fácil de fazer. Foi um alegria total. A coisa mais linda para mim foi o facto de uma editora, nesta época, assumir uma ideia artística relativamente a um disco, sem pensar no negócio. Queriam um disco meu, queriam a minha voz com orquestra. E isso foi uma honra total. Pudemos criar sem pressão. Quisemos fazer tudo o mais perfeito que podíamos Cada canção foi como um bebé. Algo precioso.

Porque é que para si foi tão importante esta ideia de gravar com orquestra?

O facto de ser cantora acompanhada com orquestra é uma sensação muito. muito visual.Todas as canções que escolhemos transmitem essa sensação visual , quase cinemática. Trabalhando com músicas como as do Tom Jobim, do Edu Lobo e com os originais compostos pelo meu marido há uma vida inteira que acontece em segundos.

Qual foi o critério de escolha para o reportório final?

Tínhamos decidido que metade do discos eria composto por versões e a outra metade por temas originais, compostos para mim. Cada canção tem a sua história. Por exemplo, há temas que gravei com o meu como "The changing lights", que Jim compôs para mim em 2013, e que inclui no álbum com o mesmo título, e que, na altura, comentei que um dia ainda havia de gravar esta canção com orquestra.

E como foi abordar clássicos que ficaram marcantes na vozde quem os cantou originalmente, como é o caso de "Avec le temps", de Leo Ferré, que inclui neste seu trabalho?

"Avec le temps" era uma das primeiras canções da lista que eu tinha começado a criar. Leo Ferré é uma voz da minha juventude. Eu tinha um pouco medo de cantar. Tive tempo para ganhar confiança, para não o imitar. Tive que usar a minha sensibilidade. As minha emoções são muito intensas. "Avec le temps" é uma canção que fala como uma onda no mar, que às vezes chegam dramaticamente outras com mais calma. Isto é a história da vida do ser humano. E uma música que me permite cantar e sentir várias emoções ao mesmo tempo. Tive que viver com essa canção durante muito tempo para encontrar a minha própria voz.

Como foi gravar com 58 músicos?

Não é todos os dias que se é convidado para um projeto assim, que envolve 58 músicos. Eu sou muito paciente. Este era um trabalho que eu sabia que iria ter de fazer um dia destes. Portanto, acima de tudo tive que estar mais concentrada. Em vez de um quinteto tinha mais gente a acompanhar-me musicalmente.