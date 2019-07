Sting regressa ao Marés Vivas e os fãs de sempre já esperam

Hoje às 18:41 Facebook

Depois de uma noite de emoções, o grande regresso de Sting ao Meo Marés Vivas já tem as filas da frente reservadas.

É uma geração diferente da que enchia ontem o recinto. Até porque este é o concerto de sonho para os fãs do cantor de Newcastle que conseguiu pôr toda a sua vida, desde os tempos de The Police, num disco de 19 canções. Depois de ter cancelado alguns concertos da tour por estar doente, Sting sobe esta noite ao palco principal do Marés.

Antes do senhor "Englishman In New York", é o portuense Tiago Nacarato quem inaugura o palco. Com a bossa nova inspirada em Vinicius de Moraes ou Caetano Veloso, abre caminho para a única voz feminina a subir ao palco principal. É Skye Edwards novamente ao lado da guitarra de Ross Godfrey, depois de cinco anos afastada dos Morcheeba. Voltam com novo álbum, Blaze Away, quase todo escrito por Skye. E que até já tem uma versão de remixes.

Para já, o dia começou com o hip-hop de Domi debaixo de sol com o vento a correr no palco Bloco Moche, enquanto no Palco Comédia a animação se fazia de percussão em latas, bidões e garrafas.