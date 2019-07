Stranger Things 3 quebra recorde na Netflix em quatro dias

Hoje às 19:29 Facebook

Serviço de streaming divulgou dados sobre a audiência da terceira temporada da série "Stranger Things"

As expectativas para a terceira temporada de "Stranger Things" eram elevadas, e isso refletiu-se nos números. De acordo com a Netflix, 40.7 milhões de contas em todo o mundo estão a assistir a série desde a sua estreia, a 4 de julho, e 18.2 milhões das contas já terminaram todos os episódios.

O registo inédito torna esta a série mais vista em qualquer plataforma num curto espaço de tempo. A empresa só considera que uma conta tenha assistido à série se viu pelo menos 70% de um episódio, no entanto, não há registos do público por região do planeta. Existe ainda a possibilidade de ter tido mais utilizadores a visualizar, não só porque há quem veja acompanhado, mas porque cada conta pode ter vários perfis de utilizadores diferentes.

A Netflix ultrapassou também o seu recorde de visualização de filmes em junho, quando Murder Mystery (com Jennifer Aniston e Adam Sandler) acumulou quase 30,9 milhões de visualizações em três dias. Outra série, Umbrella Academy, levou um mês para atingir 45 milhões de visualizações no serviço de streaming.

A terceira temporada da série "Stranger Things" passa-se no verão de 1985, em Hawkins. Há um novo shopping na cidade e o grupo de amigos enfrenta um dos maiores desafios até ao momento: a puberdade. O romance complica a dinâmica do grupo, que vai ter de descobrir como crescer sem se separar. Em destaque, está Maya Hawke, filha de Uma Thurman e Ethan Hawke, já considerada uma revelação. Os oito episódios estão disponíveis na plataforma.