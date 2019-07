"Stranger things": Estranha atração pela indústria da nostalgia

Filipa Silva Hoje às 14:04 Facebook

Twitter

Partilhar

"Stranger things" é uma das séries mais populares do Mundo. Regressa hoje com 75 acordos de publicidade.

Quase dois anos depois, os fãs de "Stranger things" voltam hoje a ter notícias de Hawkins, Indiana, com a estreia da terceira temporada da série que se transformou numa das mais bem-sucedidas da Netflix. Criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer, a saga de fantasia e aventura protagonizada por um grupo de pré-adolescentes, além de uma colossal base de fãs, tem gerado grande interesse comercial, não fosse a nostalgia dos anos 80 um dos seus grandes aperitivos.

Gadgets como walkie-talkies, computadores Atari, jogos de arcada e tabuleiro, como o famoso "Dungeons & Dragons", e inúmeras marcas de comida e bebida da época foram uma constante ao longo dos 17 episódios anteriores. Não é assim de estranhar que, no dia de estreia da terceira temporada, a Coca-cola vá colocar no mercado uma edição limitada da "New Coke", um autêntico fracasso de vendas, que foi lançado na mesma altura em que vamos reencontrar Eleven, Mike e companhia: no verão de 1985.