Super Rock abre segundo dia com pouco público

Quando os Galgo ligaram as suas guitarras aguçadas às 16.45 horas, no Palco LG que é devotado às bandas de Portugal, não havia mais de 200 pessoas à frente deles.

O prado do 25.º Super Bock Super Rock, que é agora um recinto rectangular onde fulge o capim dourado do Alentejo sem sombra, mostrava em todas as direções um horizonte desolado, como se o próprio prado estivesse a ressacar.

A maioria dos espectadores que ontem encheu o recinto para suspirar com Lana Del Rey deverá estar na praia do Meco - ou está-se pura e simplesmente a borrifar para as bandas de abertura porque o dia é longo, são mais de 11 horas consecutivas de concertos, 15 bandas por cada dia, e não é humanamente possível comer e digerir tudo.

Concerto de Galgo Foto: Rui Oliveira/Global Imagens

É uma pena porque os Galgo têm a receita ideal para quem ainda ontem se queixava que o festival este ano não se devia chamar Super Rock mas sim Super Pop. Quarteto clássico de rock, os Galgo, de Oeiras, apostam tudo nas guitarras fuzzy emaranhadas e no contrapeso de um órgão Roland grudento, com vozes às vezes em harmoniosa cacofonia.

O seu un verso é o dos canhões de vidro e tigres de papel, das torres de Babel e de "Quebra nuvens", o seu álbum de estreia. Mas não tiveram mais de 200 pessoas, a exata medida que cabia no pequeno semicírculo de sombra que se derramava do palco com o sol a bater de oeste por trás.

"Gondomar, Gondomar, Gondomar!"

Com o dobro de pessoas ou talvez mesmo mais, o que daria uns 500, o Conjunto Corona, que abriu o Palco EDP, é um retorcido "case study" que vale a pena seguir: é uma banda hip hop do Porto que aposta tudo no refinamento do género chunga - e no escárnio e na ironia e no mal-dizer.

Eles apresentam logo os seus argumentos a abrir: "Olá pessoal, isto é "Santa Rita lifestyle", uma música dedicada à rotunda de Ermesinde. Bora lá" - e o público responde logo a cascar e desata a gritar em coro como num comício "Gondomar, Gondomar, Gondomar!".

Concerto de Conjunto Corona Foto: Rui Oliveira/Global Imagens

O que interessa é definitivamente rir. Diz o speaker/MC/DJ a carregar no sotaque: "Eu devo ser o primeiro gajo de Coimbrões que vem tocar aqui. Heh!". E a seguir lança rimas com nomes de terras: "Águas Santas, Rio Tinto, Maia/ Perdidos na variante a caminho de Gaia".

É um universo cósmico muito cómico que estriuncha com tudo e com todos, incluindo eles próprios, como se viu num segmento de rimas que andou à volta das palavras ideias, baleias e meias. As meias são, aliás, um figurino muito importante para a banda: todos eles, que são cinco em palco e macaqueiam, calçam meias brancas de ténis puxadas até às canelas e chinelos de chuveiro - um deles, o PZ, " e com PZ quem ganha é você", traz mesmo chinelos de quarto, calças de pijama e uma t-shirt que diz, e sem asteriscos, "que se f*** o bacalhau".

O povo, que parece todo doutrinado para representar a perdição, está sempre a sorrir e desata de repente a entoar outra vez "Gondomar, Gondomar, Gondomar" e depois todos cascam a rir.

São uns pândegos estes Mc"s, dois deles têm barretes de "raver4s" decadentes, ou de Ian Brown, e outro, a quem eles chamam "o homem do robe", é um verdadeiro postal com uma meia de fazer assaltos pelintras enfiada na cara e não faz mais nada a não ser fumar e dançar desengonçado - e tabaco não é o que ele está a bufar.

Foram ótimos 45 minutos de borga em que se dançou desavergonhadamente como se aquilo fosse funk e dopamina.

Hoje, 2.º dia do Super Bock Super Rock em que as estrelas são Kaytranada e a brigada francesa com Phoenix, FKJ, Christine and The Queens e "lady" Charlotte Gainsbourg, deverá ser o dia mais vazio do festival. Esperamos, evidentemente, enganar-nos na previsão.