Super Rock: o que impressionou nos Migos e o que fez impressão

Público recebe com alegria inebriada as estrelas americanas do trap. Terminou com nova enchente o 25.º festival do Meco.

"Skrrt, skrrt": o concerto já tinha acabado, entre os (muitos) espectadores no prado comentava-se o anti-climax do final do espetáculo, porque os três artistas basicamente vazaram do palco e desapareceram sem dizer água vai e quando se percebeu o set já tinha acabado sem se anunciar, e o barulho que se ouvia, como uma estranha cacofonia que alastrava a todos os pontos cardeais do recinto era aquilo, "skrrt, skrrt, skrrt, skrrt" multiplicado na conversa de milhares de espectadores.

Esse ruído é várias coisas. É o mesmo barulho que fazem os pneus quando se põe um carro a derrapar num piso assimétrico se lhe dermos uma guinada súbita de guiador; é ainda um termo popular de gíria na língua da América quando queremos afastar alguém, uma espécie de "andor, andor"; e é significativamente aqui um improviso rap que contamina quase todas as canções dos Migos, o trio americano de Atlanta em que Quavo, Offset e Takeoff são estrelas dentro do mundo florescente da música rap armadilhada pelo género trap. "Skrrt, skrrt".

30 mil pessoas outra vez

Após a cheia emocional de Lana Del Rey no 1.º dia - que belo e sensual animal de dream-pop é Elizabeth Woolridge Grant, o nome civil de miss Rey -, após a quebra visível de público no 2.º dia em que o DJ Kaytranada não conseguiu esgotar nem sequer encher ou mesmo convencer, ao 3.º e último dia, conforme previsto, o 25.º Super Bock Super Super Rock, de regresso à praia do Meco, Sesimbra, terminou nesta madrugada de domingo com uma grandíssima enchente de 30 mil pessoas que vieram participar na estreia nacional dos três Migos.

Instrumentos? Não, a música sai dos botões

Houve várias coisas impressionantes no espetáculo que durou exatos 60 minutos, nem um segundo extra-contratual a mais, e nenhuma deles foi o facto de não haver qualquer instrumento ou música executada ao vivo no palco. Tudo estava pré-gravado a sair dos botões de DJ Durel que de cima do seu palanque disparava e extinguia a música dos Migos. Vivente era só a voz dos três e mesmo essa é questionável na expressão "ao vivo" porque teve apoio de "backtrack vocals", como se reparou quando eles, às vezes imbuídos nos gestos coreográficos repetitivos do "flow" - pernas pinchonas, cabeça, pescoço e torso movimentados como martelos, braços arcados agitados como que a querer mergulhar -, se esqueciam de levar o microfone à boca e mesmo assim os ouvíamos na mesma a rapar.

As impressões...

A primeira foi a mole humana: impressionou de facto ver milhares de pessoas a saltar ao mesmo tempo em comunhão corporal, como se todos fossem um só corpo que alguém estava a telecomandar.

Impressionou também ver tanta gente que sabia de cor refrães inteiros recitados em duplos tempos e triplos tempos, a gritar frases integrais a plenos pulmões, numa alegria inebriada que começava e acabava no simples facto de estarem ali.

Impressionou ainda a ferocidade da roda punk e do "mosh pit" criado no meio do público que se aglomerava muito denso na parte frente, levantando nébulas finíssimas de pó dourado que se misturavam com o fumo doce que a maioria estava risonhamente a bufar.

... e as comichões

Por fim, causou impressão que todas, mesmo todas as músicas terminassem sempre da mesma forma, numa espécie de derrocada sónica que era um som disparado por DJ Durel que funcionava como um fio de prumo numa arquitetura pré-formatada que eles não se atreviam a transpor.

Causou ainda uma certa comichão, sem preconceito pelo trap destes "young rich niggas", como diz o seu single de 2013, que abunda em caprichos estéticos e líricos e se encaixa na periferia desgastada do rap, mas que ali, na massificação para uma plateia de 30 mil, fazia com que as canções, pelo menos para quem não as conhece bem, soassem todas ao mesmo andamento quadrangular dos quatro tempos.

Já há datas para 2020

Durante aqueles exatos 60 minutos do "triplet show" em que todos os brancos quiserem ser negros, todo o público pareceu arrebatado, como que sob uma coletiva hipnose, por aqueles hinos de rap agudos, viciantes e despudoradamente festivos. Perante tão clara adesão, aposta-se seguro contra dobrado que os vamos ver repetidas vezes nos próximos anos a inundar os cartazes dos nossos principais festivais. "Skrrt, skrrt".

Entretanto, já foi anunciada a data da 26.ª edição do Super Bock Super Rock: será a 16, 17 e 18 de julho de 2020. A informação foi avançada pela SIC Notícias, parceira do festival. Não foi oficialmente revelada a sua localização, mas tudo leva a crer que não volte ao lisboeta Parque das Nações e torne a acontecer no Meco.