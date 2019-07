Super Rock: Trupe do Porto vai pela primeira vez ao festival 

José Miguel Gaspar Hoje às 19:35 Facebook

"A amizade é mais importante que qualquer artista", diz um grupo de oito campistas no festival a relaxar.

São uma família de sete homens e uma mulher e esta é a sua rotina: "Acordar religiosamente às 10, mesmo quando nos deitamos todos rebentados, e estamos sempre a rebentar que isto cansa, não é?, e então é praia até à hora de comer. Enchemos o bandulho lá pelo Meco e voltamos para aqui para dormir a bela sesta à sombrinha. Depois é acordar, comer um caldinho verde com tora para retemperar e mais uma sestinha que ninguém é de ferro, é preciso descansar. Acordamos e estamos revitalizados mas depois, opa, já é hora de jantar. Quando estamos preparados, já são 11 da noite e então entramos para ver os concertos. Não é um 4x3x3, mas é uma boa tática, não é?".

Quem fala pela maioria do sarcasmo deles é o Tiago Ferreira, 26 anos, de S. Mamede de Recezinhos, Penafiel. Apresenta-se o resto da invicta trupe: Francisco, do Porto, Jorge, "é o Pitó para os amigos, ele é o único benfiquista aqui", diz o Tiago a chibar, descascado em riso, é de Custóias, mais o Bruno, de Gaia, o Bernardo dos calções Armani, S. Mamede de Infesta, e depois chegam mais três que tinham ido tomar banho e são do Porto, o Ricardo, o Guilherme que é bombeiro e finalmente a Vanessa.

Eles estão todos a desfadigar, tronco nu, chinelos, estendidos no remanso e relaxam ali à volta das três tendas montadas debaixo dos pinheiros copais no campismo do 25.º Super Bock Super Rock, o festival de três dias que hoje vai terminar com Migos, Janelle Monáe e os Disclosure.

A música não parece ser a parte mais cativante dos seus programas, apesar de terem vindo a um festival de música com 15 concertos por dia, o que importa é o contubérnio, é o convívio porque os amigos são mais importantes que qualquer Lana Del Rey. "Ah, isso mesmo", diz Tiago, o relator, "mas nós até vimos a Lana quase toda, é gira, é porreira mas não é bem a nossa cena", dizem eles a indultar. A cena deles é FKJ, o bombástico homem banda que ontem tocou sozinho oito instrumentos em loops criados ao vivo e ergueu uma "discoteque de French House"; é o Kaytranada, "um DJ de belas malhas, belo som que atrai as bonitas raparigas"; e é o Conjunto Corona, uma agregação de pândegos de Santa Rita, Ermesinde, que estrincha com o hip hop de meia branca e chinelos a farpar.

Foi a primeira vez de todos no festival - "menos do Bernardo que já tinha ido em 2018 ao Parque das Nações quando o Super Rock era no betão" - e não é preciso sublinhar que estão a adorar.

Amanhã voltam para casa na sua carrinha Ford Galaxy de sete lugares, "é o elemento mais velho do grupo, é uma carrinha verde del sol, é uma cor toda especial, nem a Pontone tem os direitos da nossa cor comida do sol" - e todos se riem a chocalhar.