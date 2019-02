Surpresas e críticas à arbitragem. As reações dos vencedores

Hoje às 11:54 Facebook

As reações de alguns dos vencedores da 91ª. edição dos Oscars de Hollywood, entregues este domingo à noite.

Numa das vitórias mais inesperadas da noite, Olivia Colman ficou "sem saber o que fazer" consigo quando recebeu o Óscar para melhor atriz pelo papel em "A Favorita", disse à Lusa a atriz inglesa nas entrevistas dos bastidores da cerimónia.

"Não faço ideia, não consigo dizer o que estou a sentir", afirmou a atriz, que não esperava vencer numa categoria onde também estava nomeada Glenn Close e sugerindo que, "no próximo ano, talvez consiga fazê-lo".

Olivia Colman admitiu que ficou atrapalhada durante o discurso de aceitação do Óscar e que não percebe "como é que alguém mantém a compostura" e se lembra do que dizer, "porque é uma situação muito estranha".

Spike Lee critica Melhor filme

O realizador Spike Lee utilizou uma metáfora desportiva para criticar a atribuição do Óscar de melhor filme a "Green Book", dizendo que "o árbitro tomou uma má decisão", no encontro com a imprensa, no final da cerimónia.

Questionado sobre a sua expressão facial quando o prémio foi anunciado, o cineasta disse ter pensado que estava num jogo dos New York Knicks e que o árbitro errou, evitando falar diretamente do filme protagonizado por Viggo Mortensen e Marshala Ali, que venceu o Óscar de melhor ator secundário.

"Este filme, quer tivéssemos ganhado o melhor filme ou não, vai resistir ao teste do tempo por estar do lado certo da história", disse Spike Lee sobre "BlackkKlansman", que dirigiu, e que esteve nomeado para três estatuetas e venceu a de melhor argumento adaptado.

Este foi o primeiro Óscar na longa carreira do cineasta afro-americano, que escreveu o argumento em conjunto com Charlie Wachtel, David Rabinowitz e Kevin Willmott.

Com um copo de champanhe na mão, que anunciou ser o sexto da noite, o realizador falava nos bastidores da cerimónia dos prémios da Academia, onde vários afro-americanos foram distinguidos.

Sipke Lee sublinhou que, "se não fosse" por April Reign e o movimento que iniciou há quatro anos, #OscarsSoWhite, ele não teria pisado o palco com uma estatueta dourada na mão.

"Abriram a Academia para a tornar mais parecida com a América, mais diversa", disse o cineasta, mencionando que pelo menos três mulheres afro-americanas levaram Óscares para casa na 91.ª edição dos prémios.

Rami Malek celebra diversidade

O ator Rami Malek, que venceu o Óscar de Melhor Ator pela interpretação em "Bohemian Rhapsody, disse que nunca imaginou poder levar a estatueta e que a sua vitória mostra que todos têm "uma hipótese".

O ator de ascendência egípcia lembrou que, enquanto crescia, não havia protagonistas parecidos com ele no ecrã e por isso achava impossível ter um papel principal como o que comanda na série "Mr. Robot".

"Nunca pensei que podia interpretar Freddie Mercury até perceber que o nome dele era Farrokh Bulsara", revelou o ator, que disse algumas frases em árabe e se mostrou "orgulhoso" de representar a sua herança.

Rami Malek falou também do poder dos sonhos, que no caso dos atores se traduzem na obtenção de trabalho, e declarou: "Coletivamente, somos todos campeões".

Lady Gaga aplaude coragem de ser autêntico

O tom de Rami Malek foi semelhante à mensagem de Lady Gaga, que venceu o único Óscar associado a "Assim Nasce Uma Estrela", com Melhor Canção Original para "Shallow".

A cantora também falou de diversidade e inclusão nas entrevistas dos bastidores, afirmando o seu desejo de que, no futuro, "estas cerimónias de prémios não sejam apenas masculino e feminino, mas que incluam toda a gente", à medida que a humanidade evolui.

Gaga disse que "ter coragem" para ser autêntico é "uma das coisas mais difíceis na vida", considerando que a canção tocou a audiência por "iniciar uma conversa" e "fazer uma afirmação pungente" sobre a superficialidade da era atual e a vontade de "mergulhar mais fundo".

Surpresa de Peter Farrely

A maior supresa da noite de Óscares foi a vitória de "Green Book" como melhor filme do ano, incluindo para o realizador Peter Farrelly, que "honestamente não esperava ganhar", disse nas entrevistas de bastidores da cerimónia, em Hollywood.

"De certa forma bloqueei, como quando vejo uma partida de futebol e saio da sala se quero que a minha equipa marque", comparou o cineasta. "Pensei em tudo menos vencer isto, e funcionou".

As controvérsias do filme, que se baseou na história verdadeira do pianista de jazz Donald Shirley, foram "desanimadoras" para os criadores, disse o produtor Jim Burke, mas não impediram a Academia de lhe atribuir três estatuetas em cinco nomeações, incluindo melhor filme, melhor argumento original e melhor ator secundário (Mahershala Ali).

Apesar de Viggo Mortensen não ter ganhado a estatueta de melhor ator pelo seu papel como Tony Lip, em "Green Book", Peter Farrelly atribuiu-lhe todo o mérito pelo Óscar de melhor filme, nos agradecimentos.

O cineasta disse nunca ter pensado na personagem interpretada por Mortensen como algo que hoje seria apoiante do presidente do Donald Trump com um boné a dizer "MAGA" (Make America Great Again" na cabeça.

"A mensagem é, falem uns com os outros e vão descobrir que têm muito em comum", explicou Farrelly, dizendo que se trata de uma "mensagem de esperança", e que "a única forma de resolver problemas é a falar".