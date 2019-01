Tacita Dean dá o pontapé de saída às celebrações do aniversário de Serralves

Catarina Ferreira Ontem às 22:21 Facebook

Um desenho a giz em grande escala marca a exposição da artista britânico-europeia Tacita Dean, apresentada no Museu de Arte Contemporânea de Serralves.

Retrata a paisagem de uma montanha, em Montafon, na Áustria, onde uma avalancha matou centenas de pessoas. Quando um padre chegou para abençoar os mortos, houve uma segunda avalancha que o enterrou. Momentos depois, houve uma terceira, que o desenterrou e que foi considerada um milagre. A artista utiliza a história como uma metáfora para o processo que a Europa está a viver, necessitada de uma terceira avalancha que nos desenterre. A mostra "Tacita Dean" abre as comemorações do 30.º aniversário da Fundação de Serralves e os 20 anos do seu Museu de Arte Contemporânea e, coincidentemente, convoca trabalho produzido ao longo dos 30 anos da sua carreira.

Não é por acaso que Tacita Dean abre um ano especial para a Fundação, que pretende celebrar a história da instituição e os protagonistas que lá fizeram história.